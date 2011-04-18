مسجد جامع تایپه؛ بنایی باشکوه و مؤلفه تاریخی تایوان

مسجد جامع تایپه 2 هزار 747 متر مربع مساحت داشته و مهمترین ساختار اسلامی این شهر به شمار می رود.

اواخر 1950، مدیرکل انجمن مسلمانان چینی و وزیر امور خارجه وقت پیشنهاد ساخت مسجدی به سبک اسلامی را توسط معمار مشهور چینی سانگ چو چنگ که تئاتر ملی تایوان را نیز طراحی کرده بود مطرح کردند.

این مسجد توسط شرکت مهندسی کونتینانتال ساخته و در 13 آوریل 1960 تکمیل و به بهره برداری رسید.

این مسجد دربرگیرنده یک شبستان بزرگ به عرض 15 متر، یک کتابخانه ، وضوخانه و بخشهای اداری است.

اسلام در تایوان درحال رشد است و سالانه علاوه بر اینکه تعدادی از تایوانی ها مسلمان می شوند، در سالهای اخیر مسلمانانی از کشورهای مختلف به ویژه اندونزی به این سرزمین مهاجرت کرده اند.

براساس برخی مدارک اسلام در قرن هفدهم وارد تایوان شد وقتی که خانواده های مسلمان از جنوب چین وارد تایوان شدند که تاریخ چندانی از آنها باقی نمانده است.

دومین موج مهاجرت مسلمانان در طول جنگ داخلی چین صورت گرفت، زمانی که 20 هزار خانواده مسلمان در سال 1949 وارد تایوان شدند که بسیاری از آنها سرباز و کارمند دولت بودند. در دهه 1950 ارتباط میان مسلمانان و چینی ها محدود شد و مسلمانان برای تأمین نیازهای خود به یکدیگر وابسته شدند. در دهه 1980 نیز هزاران نفر از مسلمانان میانمار و تایلند وارد تایوان شدند.

درحال حاضر تعداد مسلمانان تایوان 53 هزار نفر تخمین زده شده است، که در کنار آنها 80 هزار کارگر اندونزیایی نیز زندگی می کنند.