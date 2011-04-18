به گزارش خبرگزاری مهر، این شورا کلیات رشته مدرسی ادبیات عرب در سطح سه برادران را تصویب کرد و در ادامه مصوبات خود با اعطای موافقت اصولی به 2 واحد آموزشی و اعطای مجوز موقت دو ساله به 10 واحد آموزشی و با اجرای یک دوره آموزشی کوتاهمدت در دو مدرسه علمیه موافقت کرد.
شورای گسترش حوزه های علمیه همچنین به یک مدرسه علمیه مجوز موقت اجرای دوره عمومی سطح سه و به دو مدرسه علمیه مجوز موقت اجرای دوره عمومی سطح دو اعطا کرد.
در این جلسه، با اعطای مجوز موقت دو ساله به مرکز تخصصی برادران علامه امینی(ره) شهر تبریز، مدرسه علمیه برادران امیرالمؤمنین (ع) شهر قروه درجزین استان همدان، مدرسه علمیه خواهران الزهراء(س) قائمشهر استان مازندران و مدرسه علمیه خواهران فاطمیه (س) شهر بزمان استان سیستان و بلوچستان موافقت شد.
شورای گسترش حوزه های علمیه در ادامه جلسه با اعطای مجوز موقت اجرای دوره عمومی سطح سه به مدرسه علمیه مصلای شیراز و اعطای مجوز موقت اجرای دوره عمومی سطح دو به مدرسه علمیه امام صادق (ع) قروه کردستان و مدرسه علمیه امام صادق (ع) شهر فارسان استان چهارمحال و بختیاری موافقت کرد.
در این جلسه با اعطای مجوز موقت دو ساله به مدارس علمیه سفیران هدایت امیرالمؤمنین (ع) رودبار استان کرمان، بقیةالله الأعظم (عج) گرگان استان گلستان، مطلعالفجر گیلانغرب استان کرمانشاه، ولیعصر (عج) ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان، عالم آلمحمد (ص) قائن استان خراسان جنوبی و اباالفضل العباس (ع) امیدیه استان خوزستان، موافقت شد.
بر اساس اعلام دبیرخانه شورای عالی حوزه، همچنین در این جلسه با اجرای یک دوره آموزشی کوتاهمدت سفیران هدایت در مدرسه علمیه علی بن موسی الرضا(ع) در شهر شیراز و مدرسه علمیه برادران ولیعصر(عج) در شهر اندوهجرد استان کرمان موافقت شده است.
شورای گسترش حوزه های علمیه در این جلسه با اعطای موافقت اصولی به مدرسه علمیه برادران چهارده معصوم(ع) در شهرک پردیسان شهر قم و مدرسه علمیه برادران امام صادق(ع) شهر ملکان استان آذربایجان شرقی موافقت کرد.
نظر شما