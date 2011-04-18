دارابی در گفتگو با مهر: فرهنگ فاطمی در جامعه نهادینه شود

حجت الاسلام علی دارابی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزشهای تخصصی سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با ویژگهای اخلاقی حضرت فاطمه (س) اظهار داشت: در راستای شناخت و معرفت نسبت به حضرت فاطمه و دستیابی به فرهنگ والای فاطمی می توانیم دریچه های معرفتی خوبی را نسبت به معارف بلند الهی به روی خود باز کنیم.

وی افزود: با مطالعه سیره علمی و عملی حضرت صدیقه طاهره و چشم اندازی به سیره سیاسی حضرت که در راستای ارزشهای اصیل اسلامی به مکتب امامت و ولایت توجه ویژه ای داشته و اینکه آرمانهای جامعه مسلمین باید با هدایت و رهبری امام میسر شود می توان به نکات ارزشمندی دست یافت.

وی با اشاره به اینکه از این جهت که حضرت فاطمه(س) در اثبات حق و مقابله علمی و عملی با انحرافات فکری که برای جامعه اسلامی رخ می دهد به ما آموختند که باید دفاع عالمانه و جانانه ای از حریم امامت و ولایت داشته باشیم گفت: مسئله دفاع از جایگاه امامت و ولایت در اندیشه فاطمی به عنوان یک وظیفه اجتماعی و یک تکلیف الهی در جامعه مورد توجه قرار می گیرد.

حجت الاسلام دارابی استدلال کرد: جوهره اصلی جامعه اسلامی به واسطه جایگاه امامت و رهبری است. بیانات و خطبه حضرت زهرا درباره حرکت انسانها در مقابل وظایف اجتماعی خود و عدم سکون و قیام و ایستادگی دربرابر انحرافات فکری بخش مهمی در حیات و فرهنگ فاطمی است.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزشهای تخصصی سازمان تبلیغات اسلامی یادآور شد: جریان دشمن شناسی حضرت صدیقه طاهره و آموختن این امر به ما که توجه به معیارهای دشمن و اصول و ابزارهایی که به دنبال آن و برای مقابله با جریانهای الهی به کار می برد، مبارزه وی با تفکرات انحرافی، افشای فتنه ها از سوی این حضرت ما را نسبت به این مسئله متوجه می کند که باید نسبت به شناخت جریانهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی حساسیت بالایی داشته باشیم.

وی گفت: اگر فرهنگ فاطمی در جامعه نهادینه شود با ایجاد بصیرت و اعتقاد قلبی نسبت به تکالیف الهی و آنچه در حوزه وظایف بندگی ما در حوزه آموزه های دینی متصور است می توان نسبت به تحقق یک جامعه اسلامی گام برداشت.