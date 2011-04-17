کشت مکانیزه برنج در 5000 هکتار اراضی بابل انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، مسعود غلامی ظهر یکشنبه در مراسم اولین نشاء مکانیزه برنج در روستای خطیب از بخش لاله آباد بابل اظهار داشت: 170 دستگاه ماشین نشاء کار درشهرستان موجود بوده که پیش بینی می شود در سطح پنج هزار هکتار از اراضی شالیزاری شهرستان، کشت مکانیزه برنج انجام شود.

وی، با بیان اینکه تاکنون چهار هزارهکتار از اراضی شالیزاری شهرستان تسطیح، تجهیز و نوسازی شده است افزود: مقدمات اجرای دو هزار هکتار اراضی جدید، امسال در حال انجام است.

غلامی بیان داشت: یک بانک نشاء در شهرستان فعال و بانک نشاء جدیدی در شرف تاسیس است.

مدیر جهاد کشاورزی بابل، سطح اراضی شالیزاری شهرستان را بیش از 49 هزار هکتار اعلام کرد و افزود: تاکنون 99 درصد عملیات شخم و شیار و 17 هزار و 500 هکتار از اراضی شهرستان آب تخت شده است.

وی، تنها راه کاهش هزینه برداشت برنج را بکارگیری ماشین آلات دانست و افزود: 60 درصد هزینه های تولید برنج به پرداخت حقوق کارگران در اراضی کشاورزی صرف می شود.

غلامی گفت: در اجرای طرح افزایش تولید برنج به میزان 14 هزار تن انواع کود شیمیایی و 110 تن انواع بذور گواهی شده بین شالیکاران منطقه توزیع شده است.