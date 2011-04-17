توسعه کیفیت نان در زنجان نیازمند توجه ویژه است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علی اکبر کریمی ظهر یکشنبه در اولین جلسه ساماندهی گندم، آرد و نان استان زنجان با اعلام اینکه افزایش کیفیت انواع نان های تولیدی استان انتظار بجای مردم است، گفت: باتوجه به ضرورت ارتقای کیفیت آرد و به‌تبع آن کیفیت نان، باید گندم با کیفیت بالاتر کشت و تولید شود.

کریمی با اشاره به اینکه عاملهای دیگری در تولید نان مرغوبتر موثر است ادامه داد: اصلاح فرآیند پخت نان، بهسازی و ارتقای تجهیزات از موثر در عوامل دیگر افزایش کیفیت نان می تواند باشد که کمیته ساماندهی گندم، آرد و نان استان در این جهت ها سیاست گذاری لازم را داشته باشد.

وی امکانات، تجهیزات و فضاهای ذخیره ای کالاهای اساسی شرکت غله استان را مطلوب دانست و گفت: در دولتهای نهم و دهم بخش خصوصی حضور خوبی در ایجاد و توسعه فضاهای انباری و سیلوها داشته و این روند ادامه خواهد داشت.

کریمی افزود: توسعه زیرساختها به خصوص در بخش مهم فضاهای ذخیره ای غلات و گندم عاملی مهم در توسعه پرشتاب استان است.