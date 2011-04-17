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۲۸ فروردین ۱۳۹۰، ۱۷:۳۹

توسعه کیفیت نان در زنجان نیازمند توجه ویژه است

توسعه کیفیت نان در زنجان نیازمند توجه ویژه است

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استانداری زنجان گفت: با توجه به روند توسعه کاشت و برداشت گندم، ارتقاء سطح کیفیت نان تولیدی باید در سطح استان مورد توجه ویژه قرار بگیرید.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علی اکبر کریمی ظهر یکشنبه در اولین جلسه ساماندهی گندم، آرد و نان استان زنجان با اعلام اینکه افزایش کیفیت انواع نان های تولیدی استان انتظار بجای مردم است، گفت: باتوجه به ضرورت ارتقای کیفیت آرد و به‌تبع آن کیفیت نان، باید گندم با کیفیت بالاتر کشت و تولید شود.

کریمی با اشاره به اینکه عاملهای دیگری در تولید نان مرغوبتر موثر است ادامه داد: اصلاح فرآیند پخت نان، بهسازی و ارتقای تجهیزات از موثر در عوامل دیگر افزایش کیفیت نان می تواند باشد که کمیته ساماندهی گندم، آرد و نان استان در این جهت ها سیاست گذاری لازم را داشته باشد.

وی امکانات، تجهیزات و فضاهای ذخیره ای کالاهای اساسی شرکت غله استان را مطلوب دانست و گفت: در دولتهای نهم و دهم بخش خصوصی حضور خوبی در ایجاد و توسعه فضاهای انباری و سیلوها داشته و این روند ادامه خواهد داشت.

کریمی افزود: توسعه زیرساختها به خصوص در بخش مهم فضاهای ذخیره ای غلات و گندم عاملی مهم در توسعه پرشتاب استان است.


 
کد مطلب 1291081

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