دلاور صیامی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیان شاخصه‌های اصولگرایی گفت: اصولگرایان باید مطیع ولی فقیه بوده و هیچگاه به دنبال حاشیه سازی در فضای سیاسی کشور نباشند .

وی با بیان اینکه نیروهای انقلاب باید در تبعیت و اطاعت از رهبری همواره پیش قدم باشند ، جذب حداکثری و دفع حداقلی را بعنوان دو محور اساسی و مهم در جریان اصولگرا دانست .

دبیر کل جمعیت حامیان ولایت ادامه داد : رهبری همواره بر جذب حداکثری تاکید کرده اند از این رو اصولگرایان نیز باید این راهکار را بصورت جدی دنبال نمایند ، تا چتر اصولگرایی گسترش یابد.



وی تصریح کرد: منشور اصولگرایی می تواند در راستای وحدت و همدلی اصولگرایان موثر واقع شود به شرط آنکه گروه های سیاسی سلیقه های شخصی و گروهی خود را در آن دخالت ندهند.



صیامی همچنین تاکید کرد : نیروهای دو رو در جریان اصولگرا جایگاهی ندارند ، زیرا حضور آنها لطماتی را در بین اصولگرایان بوجود می آورد.