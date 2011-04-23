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۳ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۰:۳۷

صیامی در گفتگو با مهر:

ولایت‌پذیری مهمترین شاخصه اصولگرایی است

ولایت‌پذیری مهمترین شاخصه اصولگرایی است

دبیرکل جمعیت حامیان ولایت ، مهمترین شاخصه اصولگرایی را ولایت پذیری تشکل ها و رجال سیاسی خواند و بر ضرورت جذب حداکثری و دفع حداقلی در جریان اصولگرا تاکید کرد .

دلاور صیامی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیان شاخصه‌های اصولگرایی گفت: اصولگرایان باید مطیع ولی فقیه بوده و هیچگاه به دنبال حاشیه سازی در فضای سیاسی کشور نباشند .

وی با بیان اینکه نیروهای انقلاب باید در تبعیت و اطاعت از رهبری همواره پیش قدم باشند ، جذب حداکثری و دفع حداقلی را بعنوان دو محور اساسی و مهم در جریان اصولگرا دانست .

دبیر کل جمعیت حامیان ولایت ادامه داد : رهبری همواره بر جذب حداکثری تاکید کرده اند از این رو اصولگرایان  نیز باید این راهکار را بصورت جدی دنبال نمایند ، تا چتر اصولگرایی گسترش یابد.

وی تصریح کرد: منشور اصولگرایی می تواند در راستای وحدت و همدلی اصولگرایان موثر واقع شود به شرط آنکه گروه های سیاسی  سلیقه های شخصی و گروهی خود را در آن دخالت ندهند.

صیامی همچنین تاکید کرد : نیروهای دو رو در جریان اصولگرا جایگاهی ندارند ، زیرا حضور آنها لطماتی را در بین اصولگرایان بوجود می آورد.

کد مطلب 1291083

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