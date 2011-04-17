  1. سیاست
  2. سایر
۲۸ فروردین ۱۳۹۰، ۱۶:۳۸

رهبر معظم انقلاب اسلامی:

همه ظرفیتها و تواناییهای فکری و عملی باید به میدان آورده شود

همه ظرفیتها و تواناییهای فکری و عملی باید به میدان آورده شود

حضرت آیت الله خامنه ای با قدردانی از تلاش های بسیار خوب ارتش تاکید کردند: باید با استفاده از فرصتی که خداوند متعال برای خدمت در نظام جمهوری اسلامی فراهم کرده، همه ظرفیت ها و توانایی های فکری و عملی به میدان آورده شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار جمعی از فرماندهان ارتش با گرامیداشت 29 فروردین، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و قدردانی از تلاش های بسیار خوب ارتش تاکید کردند: باید با استفاده از فرصتی که خداوند متعال برای خدمت در نظام جمهوری اسلامی فراهم کرده، همه ظرفیت ها و توانایی های فکری و عملی به میدان آورده شود.

فرمانده کل قوا خاطر نشان کردند: در هر عرصه ای که توانایی های فکری و عملی، خالصانه به میدان آورده شوند، کمک و لطف الهی شامل حال خواهد شد و زمینه موفقیت های روز افزون بوجود خواهد آمد.

حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر لزوم زمان بندی دقیق برای اجرای طرح ها، افزودند: یکی از مواردی که باید مورد توجه جدی نیروهای مسلح به ویژه ارتش قرار گیرد، نوسازی پادگان ها و ایجاد فضای مناسب کار برای نیروها است.

در این دیدار امیر سرلشکر صالحی فرمانده کل ارتش و امیر سرتیپ پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش، گزارشی از طرح ها و برنامه های انجام گرفته و در دست اقدام ارائه کردند.

در ابتدای این دیدار نماز جماعت ظهر و عصر به امامت رهبر انقلاب اسلامی اقامه شد.

کد مطلب 1291100

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها