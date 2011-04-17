همه ظرفیتها و تواناییهای فکری و عملی باید به میدان آورده شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار جمعی از فرماندهان ارتش با گرامیداشت 29 فروردین، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و قدردانی از تلاش های بسیار خوب ارتش تاکید کردند: باید با استفاده از فرصتی که خداوند متعال برای خدمت در نظام جمهوری اسلامی فراهم کرده، همه ظرفیت ها و توانایی های فکری و عملی به میدان آورده شود.

فرمانده کل قوا خاطر نشان کردند: در هر عرصه ای که توانایی های فکری و عملی، خالصانه به میدان آورده شوند، کمک و لطف الهی شامل حال خواهد شد و زمینه موفقیت های روز افزون بوجود خواهد آمد.

حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر لزوم زمان بندی دقیق برای اجرای طرح ها، افزودند: یکی از مواردی که باید مورد توجه جدی نیروهای مسلح به ویژه ارتش قرار گیرد، نوسازی پادگان ها و ایجاد فضای مناسب کار برای نیروها است.

در این دیدار امیر سرلشکر صالحی فرمانده کل ارتش و امیر سرتیپ پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش، گزارشی از طرح ها و برنامه های انجام گرفته و در دست اقدام ارائه کردند.

در ابتدای این دیدار نماز جماعت ظهر و عصر به امامت رهبر انقلاب اسلامی اقامه شد.