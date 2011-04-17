کردستان میزبان جشنواره منطقه ای فیلم کوتاه است

  1. استانها
سنندج - خبرگزاری مهر: سرپرست انجمن سینمای جوان دفتر سنندج از برگزاری یازدهمین جشنواره منطقه ای فیلم کوتاه کشور در استان کردستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، سیروس ثنای ظهر یکشنبه در نشست خبری مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان با رسانه های جمعی اظهار داشت: با توجه به هماهنگی های صورت گرفته یازدهمین جشنواره منطقه ای فیلم کوتاه کشور در دهه میانی تیرماه سال جاری در سنندج برگزار می شود.

وی عنوان کرد: در این جشنواره که به مدت یک هفته و با حضور هنرمندان و فیلم سازانی از 9 استان کشور برگزار می شود، علاوه بر نمایش آثار حاضر در بخش مسابقه و تجلیل از تولیدکنندگان آنها، برنامه های متعددی نیز در حوزه های آموزشی برای هنرمندان شرکت کننده در نظر گرفته شده است.

سرپرست انجمن سینمای جوان دفتر سنندج خاطرنشان کرد: در جشنواره منطقه ای یازدهم فیلم کوتاه کشور هنرمندانی از استان های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، گیلان، کرمانشاه، ایلام، همدان، مرکزی و استان کردستان به عنوان میزان در این رقابت هنری شرکت می کنند.

ثنایی با اشاره به اهمیت برگزاری جشنواره منطقه ای فیلم کوتاه کشور در سنندج، گفت: استان کردستان طی چند سال اخیر به عنوان قطب اصلی تولید فیلم کوتاه در سطح کشور مطرح شده و این مهم را می توان در کسب عنوان های برتر در جشنواره های منطقه ای، ملی و جهانی از سوی هنرمندان این استان به عینه مشاهده کرد.

وی در پایان با اشاره به کمک های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان در راستای توجه بیشتر به حوزه فیلم کوتاه از زمان تغییر مدیریت این بخش، یادآور شد: خوشبختانه میزان حمایت های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان طی چند ماه اخیر بسیار خوب بوده و انتظار می رود که این روند در آینده نیز ادامه داشته باشد تا شاهد تهیه و تولید آثار قابل توجهی در حوزه فیلم کوتاه به وسیله هنرمندان جوان کردستان باشیم. 

