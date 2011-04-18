به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب در حالی منتشر میشود که انتشارات سوره مهر 14 اثر مکتوب موسیقایی شامل 5 اثرجدید و 9 اثرچاپ دوم را نیز در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب عرضه خواهد کرد.
علیرضا مشایخی یکی از برجستهترین آهنگسازان موسیقی کلاسیک در ایران است. او تلاشهای زیادی در زمینه انتشار کتاب داشته و اعتقاد دارد که ترجمه آثار موسیقی پاسخگوی نیاز دانشجویان ایرانی نیست. از اینرو وی تلاش می کند با تالیف کتابهای موسیقی، به دانشجویانی که امکان سفر به خارج کشور ندارند، کمک کند.
مشایخی همچنین جلد دوم کتاب "فرهنگ آهنگسازی" و کتاب " فرم در موسیقی کلاسیک غرب" را به سفارش مرکز موسیقی حوزه هنری تالیف و به تدریج روانه بازار کتاب میکند. او در این مجموعه تمامی مسائل بنیادین آهنگسازی را در نظر گرفته است.
مشایخی بعد از بازگشت خود به ایران برای رفع کمبود کتابهای موسیقی مورد نیاز آهنگسازان جوان تلاشهای بسیاری انجام داده است و با تالیف کتابهای موسیقی، بسیاری از کمبودهایی را که در این زمینه وجود داشته، مرتفع کرده است.
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