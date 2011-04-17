کاهش پنج تا 30 درصدی نرخ 17 محصول تره بار در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، به دلیل افزایش عرضه و در راستای رفاه حال شهروندان تهرانی، نرخ 17 محصول میوه وتره بار در میادین شهرداری تهران، بین 5 الی30درصد کاهش یافت .

بر اساس این گزارش، قیمت خیار رسمی 27 درصد، خیار گلخانه ای 25 درصد، پیاززرد 30 درصد، پیاز صدفی 29 درصد، بادمجان 20 درصد، فلفل دلمه 10 درصد، باقلا سبز 10 درصد، سبزی پاک 10 درصد، گریپ فروت تو سفید 10 درصد، انواع هندوانه 18 درصد، نارنگی پاکستانی 7 درصد، آناناس 5 درصد، نارگیل 7 درصد، توت فرنگی 12 درصد، چغاله بادام 15 درصد، خیارسالادی 30 درصد، خیار گلخانه ای ممتاز 12 درصد در سطح میادین وبازارهای میوه وتره بار کاهش یافته است .

میوه های نوبرانه شامل چغاله بادام ، انواع طالبی وگوجه سبز نیز در کلیه بازارهای میوه وتره بار تهران بزرگ عرضه می شود.