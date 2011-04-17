نمایندگی اداره ارشاد لرستان در شهرستان چگنی ایجاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان در مراسم آغاز به کار این نمایندگی اظهار داشت: اصطلاح نمایندگی و اداره فرقی نمی‌کند بلکه خدمت و نوع آن برای ما اهمیت دارد.

حجت الاسلام اسماعیلیان با اشاره به شعار دولت‌های نهم و دهم مبنی بر عدالت محوری، بیان کرد: مهم‌ترین اقدام دولت‌های نهم و دهم توسعه عدالت محوری است.

وی با تاکید بر اینکه یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی خدمت مسئولان به مردم است، یادآور شد: به طور قطع با افتتاح نمایندگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در سطح شهرستان ارتباط بین مردم و مسئولان افزایش پیدا می‌کند.

همچنین بنابر این گزارش طی حکمی از سوی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دوره منصوب شد که طی این حکم سید مصطفی جهانبخت به عنوان نماینده این اداره کل در شهرستان چگنی معرفی شد.

در این حکم خطاب به جوانبخت آمده است: تعامل با اصحاب فرهنگ و هنر، تلاش شبانه روزی در جهت ارتقاء جایگاه فرهنگ و هنر و ارزش های اسلامی، استفاده بهینه از ظرفیت و توانمندی هنرمندان، برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی هنری با هدف دستیابی به اهداف فرهنگی نظام جمهوری اسلامی، همکاری با ادارات و هماهنگی با امام جمعه و فرماندار در پیشرفت روند امور نقش بسزایی خواهد داشت.