احمد ناطق نوری در حاشیه اولین دوره انتخابی بوکس تیم ملی نوجوانان جام تلاش که به میزبانی قم در حال برگزاری است، در گفتگو با خبرنگار مهر در قم در خصوص شایعات واگذاری پست وزارت ورزش به وی گفت: هفت دوره است که نماینده مردم نور و محمود آباد در مجلس هستم و از پیشکسوتان نمایندگی مجلس هستم و پذیرش پست وزارت ورزش بدین معنی است که مردم را فراموش کرده‌ام و به فکر خود هستم در حالیکه افتخار می‌کنم به مردم خدمت کنم بنابراین پست وزارت را در صورت پیشنهاد قبول نخواهم کرد.



وی با اشاره به اینکه برای این سمت چندین گزینه مطرح شده بود، ادامه داد: زمان شیوع این شایعه برای اجلاس هیئت اجرایی بوکس آسیا در کشور قرقیزستان بودم و از شایعه واگذاری پست وزارت ورزش اطلاعی نداشتم.



پست وکالت کمتر از سمت وزارت نیست



رئیس فدراسیون بوکس گفت: پست وکالت کمتر از سمت وزارت نیست و این دو همدوش و هم سطح با یکدیگر هستند.



وی در خصوص وزارتخانه‌ای شدن ورزش و معایب و محاسن آن بیان کرد: معایب این کار این است که بیشتر رشته‌های ورزشی مردم نهاد هستند و حل و رسیدگی به رشته‌‌های ورزشی از حمایتهای مردمی برخوردار است اما با دولتی شدن ورزش معلوم نیست چه اتفاقی رخ دهد و بودجه و هزینه آنها از کجا تامین شود.



ناطق نوری ادامه داد: بیشتر مسئولان و متولیان ورزش کارمندان علاقمند با تجربه به آن رشته هستند و با وزارتخانه‌ای شدن ورزش سبب عدم استفاده از این افراد خواهد شد.



وی گفت: همچنین بخشی از ورزش مربوط به کمیته ملی المپیک است در حالیکه طبق قانون کمیته ملی المپیک این سازان نمی‌تواند زیر گروه وزارتخانه قرار گیرد بدلیل اینکه کمیته ملی المپیک زیرنظر کمیته المپیک جهانی قرار دارد و اجرای این امر با مقررات بین المللی المپیک سازگاری ندارد و این کار سبب دوگانگی می‌شود.



وی در خصوص محاسن اجرای جنین طرحی نیز بیان کرد: با وزارتخانه‌ای شدن ورزش نظارت مجلس و کمیسیونها بیشتر خواهد شد افراد زیر گروه در می‌یابند که باید جوابگو باشند و عملکرد قابل قبولی را از خود ارائه دهند.