قم ظرفیت بسیار بالایی برای میزبانی رویدادهای مهم ورزشی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس جهان بینی در مراسم افتتاحیه پیکارهای انتخابی تیم ملی بوکس رده سنی نوجوانان کشورمان که در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار شد، تصریح کرد: از اینکه بوکس نخستین میزبانی قم در رویدادهای مهم ورزش کشور را بر عهده دارد، راضی و خرسندیم.
وی اظهار داشت: برگزاری این رقابتها به عنوان نخستین رویداد رسمی ورزش کشور در نخستین ماه سال جهاد اقتصادی سالی خوب و موفقیت آمیز برای ورزش قم را نوید میدهد تا انشاءالله بتوانیم درخشش ورزشکاران ارزنده استان در ورزش قهرمانی کشور را شاهد باشیم.
مدیر کل تربیت بدنی استان قم ادامه داد: بوکس در بین رشتههای مختلف ورزشی فعال در استان قم از رشتههای پر استعداد و دارای نوجوانان و جوانان آینده دار است زیرا در سالهای اخیر شاهد حضور موفق و درخشان بوکس قم در عرصه رقابتهای مهم بین المللی و آسیایی بودهایم، حضوری که مدالهای خوش رنگ طلا، نقره و برنز را برای ورزش استان قم در مسیر پیشرفت خود به دنبال داشته است.
وی ابراز داشت: موفقیتها و درخشش جوانان ارزنده بوکس قم در میادین مهم داخلی و خارجی سبب شده است تا استقبال خوبی در سالهای اخیر از سوی خانوادههای ورزش دوست قمی از ورزش بوکس صورت بگیرد تا امروز شاهد حضور بوکسورهای قمی در تیمهای ملی جوانان و بزرگسالان باشیم.
جهان بینی تاکید کرد: برگزاری رقابتهای قهرمانی کشور یک فرصت مناسب است تا مربیان، ورزشکاران و حتی مدیران و سرپرستان تیمهای ورزشی استانهای مختلف با بهره گیری از تبادل تجربیات و دانش روز خود در هر رشتهای، فرصتی مناسب برای حرکت در مسیر پیشرفت ورزش استان خود بردارند.
مدیر کل تربیت بدنی استان قم عنوان داشت: هیئت بوکس استان قم یکی از هیئتهایی است که در راستای پیشرفت این رشته ورزشی گامهای رو به رشد جدی و زیادی را برداشته است و امیدوارم برگزاری این مسابقات نیز سبب بروز توانمندی بوکس قم در کشور شود.
وی تصریح کرد: قم روند رو به رشدی را در ورزش قهرمانی در پیش گرفته است و تربیت بدنی نیز همچنان حمایت خود را از هیئتهای ورزشی با جدیت انجام خواهد داد تا در سال جدید در عرصه رقابتهای جهانی، بین المللی و آسیایی و نیز مسابقات قهرمانی و لیگ کشور موفقیت ورزشکاران قم را ببینیم.
خاطرنشان کرد: مسابقات انتخابی تیم ملی بوکس نوجوانان کشور برای نخستین بار با هدف انتخاب نفرات برتر به منظور تشکیل تیم ملی این رده سنی برای شرکت در مسابقات جهانی به مدت پنج روز تا سی و یکم فروردین ماه در سالن شهید حیدریان قم برگزار میشود.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل تربیت بدنی استان قم گفت: قم ظرفیت و توانمندی بسیار بالایی برای میزبانی رقابتها و رویدادهای مهم ورزشی دارد و بر این اساس در رشتههای مختلف آماده میزبانی هستیم.
به گزارش خبرگزاری مهر، عباس جهان بینی در مراسم افتتاحیه پیکارهای انتخابی تیم ملی بوکس رده سنی نوجوانان کشورمان که در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار شد، تصریح کرد: از اینکه بوکس نخستین میزبانی قم در رویدادهای مهم ورزش کشور را بر عهده دارد، راضی و خرسندیم.
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