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۲۸ فروردین ۱۳۹۰، ۱۸:۲۴

قیام خونین ملت بحرین/

نیروهای آل خلیفه به عزاداران فاطمی یورش بردند

نیروهای آل خلیفه به عزاداران فاطمی یورش بردند

نیروهای امنیتی آل خلیفه و آل سعود در ادامه وحشیگیری خود به عزاداران حضرت فاطمه سلام الله علیها در منامه و دیگر شهرهای این کشور یورش بردند و مانع سوگواری آنها شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل الجزیره، منابع خبری اعلام کردند که نیروهای امنیتی تا دندان مسلح آل خلیفه راههای منتهی به منطقه ای در منامه که در آن مجلس عزا تا ساعات اولیه بامداد در آن جریان داشت را بستند تا مردم از روستاهای مجاور نتوانند دراین مراسم شرکت کنند.

این منابع تصریح کردند که عزاداران تصمیم به راه اندازی کاروان عزاداری کردند اما نیروهای امنیتی برای سرکوب عزاداران با گاز اشک آور به آنها حمله کردند که این موجب درگیری شدید میان طرفین برای مدت یکساعت شد.

شاهدان عینی گزارش دادند که نیروهای امنیتی بحرینی با تعطیل کردن مراسم عزاداری فاطمی در مناطق مختلف پایتخت اعلام کردند که مراسم فقط باید تا ساعت نه شب باشد.

در جزیره "ستره" و مناطق "الدراز" و" السنابس" در غرب منامه به دنبال تلاش نیروهای امنیتی برای متفرق ساختن مردم تعدادی مجروح شدند.

در مناطق "العکر"، "الدیر" و "بلاد" قدیم پس از درگیریهای زودهنگام برخی مسئولان عزاداری مجبور به تعطیلی مراسم فاطمی شدند، زیرا نیروهای امنیتی برای متفرق ساختن عزادارانی که خارج حسینه بودند از گازهای اشک آور استفاده کردند.

شایان ذکر است که وزیر کشور بحرین اخیرا به بهانه مقابله با تظاهرات ها مانع از برگزاری هر تجمع مردمی می شود.

کد مطلب 1291179

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