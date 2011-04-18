محمدرضا دلپاک در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: ما این کار را برای اکثر فیلم‌ها انجام می‌دهیم و در دنیا مرسوم است. در این بخش افکت‌ها و موسیقی فیلم حفظ شده و دیالوگ‌ها حذف می‌شوند و در اختیار پخش‌کننده فیلم برای نمایش در خارج از کشور قرار می‌گیرد.

وی افزود: این نسخه طبق قراردادی که با استودیو در خارج از کشور بسته می‌شود، دیالوگ‌ها بر اساس زبان هر کشوری به کار اضافه می‌شوند. این بخش از کار توسط من و رضا نریمی‌زاده انجام می‌شود. این کار برای این است که فیلم به صورت زیرنویس برای مخاطب خارجی نمایش داده نشود.

دلپاک درباره دیگر فعالیت‌های خود گفت: کار صداگذاری مستند "دردانه" رسول صدرعاملی که به سفارش جشنواره کیش ساخته شده در مراحل پایانی قرار دارد و به زودی آماده می‌شود.

فیلم سینمایی "جدایی نادر از سیمین" به کارگردانی اصغر فرهادی با بازی پیمان معادی، لیلا حاتمی، شهاب حسینی، ساره بیات و... داستان جدایی یک زوج است.