محمدرضا دلپاک در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: ما این کار را برای اکثر فیلمها انجام میدهیم و در دنیا مرسوم است. در این بخش افکتها و موسیقی فیلم حفظ شده و دیالوگها حذف میشوند و در اختیار پخشکننده فیلم برای نمایش در خارج از کشور قرار میگیرد.
وی افزود: این نسخه طبق قراردادی که با استودیو در خارج از کشور بسته میشود، دیالوگها بر اساس زبان هر کشوری به کار اضافه میشوند. این بخش از کار توسط من و رضا نریمیزاده انجام میشود. این کار برای این است که فیلم به صورت زیرنویس برای مخاطب خارجی نمایش داده نشود.
دلپاک درباره دیگر فعالیتهای خود گفت: کار صداگذاری مستند "دردانه" رسول صدرعاملی که به سفارش جشنواره کیش ساخته شده در مراحل پایانی قرار دارد و به زودی آماده میشود.
فیلم سینمایی "جدایی نادر از سیمین" به کارگردانی اصغر فرهادی با بازی پیمان معادی، لیلا حاتمی، شهاب حسینی، ساره بیات و... داستان جدایی یک زوج است.
نظر شما