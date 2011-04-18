ماهانه 1200بیمار تالاسمی از خدمات انتقال خون گیلان استفاده می کنند

علی داودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه هم اکنون میانگین عمر تالاسمی ها بالا رفته است، افزود: خدماتی که نظام سلامت به خصوص سازمان انتقال خود ارائه می دهد میانگین عمر آنان بیشتر نیز خواهد شد.

وی اظهارداشت: دولت اقداماتی از قبیل کیسه های خون فیلتردار را بصورت رایگان در اختیار بیماران تالاسمی قرار می دهد که هر کیسه خون فیلتردار برای دولت حداقل 100دلار هزینه دارد.

مدیرکل انتقال خون گیلان به فوائد کیسه های فیلتردار خون اشاره کرد و گفت: افرادی که تزریق خون مکرر دارند دچار واکنش می شوند، این کیسه ها جلوی واکنش ها را می گیرند.

تعیین الگویی سالیانه مرگ و میر در گیلان

وی همچنین از مشخص شدن الگویی سالیانه مرگ و میر در استان خبر داد و افزود: براساس این الگو سالیانه 13 هزار و 600 نفر بر اثر مرگ طبیعی در استان می میرند.

داودی اعلام کرد: از این تعداد 46 درصد در اثر حوادث قلب و عروقی، 12 درصد سرطان و 9 درصد به دلیل حوادثی نظیر تصادف و سایر موارد جان خود را در استان از دست می دهند.

وی با اشاره به اینکه استان گیلان بر اساس مرکز آمار ایران پیرترین استان در کشور است، اظهارداشت: بیش از هشت درصد جمعیت این استان بالای 65 سال سن دارند.

مدیرکل انتقال خون گیلان گفت: طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی اگر جمعیت هر جامعه ای بیش از هشت درصد، 65 سال سن داشته باشند باید به فکر سالمندی بوده از اینرو سالمندی مشکلات چند سال آینده استان است.

وی حوادث قلب و عروقی را از مشکلات جوامع سالمندی دانست و افزود: با بالا رفتن سن افراد جامعه، بیماری های قلب و عروقی و انواع سرطان ها در آن جوامع افزایش یافته و نیاز به نظام سلامت در آن بیشتر می شود.

داودی در ادامه به مقوله سرطان ها در جوامع سالمندی اشاره کرد و یادآورشد: دو سوم سرطان ها قابل درمان یا پیشگیری هستند.

وی همچنین با اشاره به اینکه گیلان در امر انتقال خون یکی از استانهای پیشرو درکشور است، اظهار داشت: شاخص اهدای خون در کشور 25 در هزار و این شاخص در استان 30 در هزار است.

مدیرکل انتقال خون گیلان ادامه داد: با افتتاح پایگاه انتقال خون شهرستان رودبار در سال جاری این رقم افزایش خواهد یافت.