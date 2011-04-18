آموزش و پرورش بهترین عرصه خدمت به مردم است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، احمد عجم عصر یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان قزوین با اشاره به نقش معلمان در تربیت نسل های آینده کشور افزود: با توجه به نقش تربیتی و آموزشی معلمین و همچنین تربیت نسل های آینده کشور می توان آموزش و پرورش را بهترین صحنه خدمت رسانی به مردم دانست.

وی در ادامه به عملکرد شورای آموزش و پرورش استان در سال گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: جلسات برگزار شده سال گذشته موثر بوده و تصمیمات مناسبی در زمینه مسائل آموزشی و پرورش گرفته شده است.

استاندار قزوین تصریح کرد: یکی از مسائلی که در این جلسات مورد توجه بود برنامه پنج ساله آموزشی است که این امر در سال جدید باید مورد توجه باشد و با تعیین شاخص ها برنامه پنج ساله آموزشی استان تدوین شود.

وی درخصوص بزرگداشت هفته معلم هم مطالبی بیان کرد و گفت: همه مسئولان به برگزاری هفته معلم نگاه ویژه ای دارند و تقدیر از مقام معلم مورد اشتیاق و اقبال مردم و مسئولان است.

عجم تجلیل از معلمان را تجلیل از افرادی دانست که وظیفه تربیت نسل های آینده کشور را بر عهده دارند و آثار و برکاتش نیز در جامعه امروز مشهود است.

وی ارتقای شاخص های آموزش و پرورش را مهم دانست و اظهارداشت: ارتقای این شاخص ها باید با هدف و برنامه صورت گیرد.

استاندار اضافه کرد: حرکت بر مبنای برنامه یکی از نیازهای اساسی آموزش و پرورش است که این کار باید در ارتقای شاخص های این سازمان به خوبی مشهود باشد.

وی در ادامه به مصوبات دور سوم سفر هیئت دولت به استان قزوین درخصوص آموزش و پرورش اشاره و خاطرنشان کرد: جهت گیری مصوبات در حوزه آموزش و پرورش بسیار مطلوب بود به گونه ای که استان متعهد به ساخت60 سالن آموزشی شده است که اجرای آن گام بلندی در راستای ارتقای شاخص های آموزشی استان بشمار می رود.

جعفر حبیبی مدیرکل آموزش و پرورش استان هم به تدوین برنامه پنج ساله این اداره اشاره کرد و گفت: 165 شاخص این برنامه در مقاطع مختلف تحصیلی احصاء شده است و تا تیرماه امسال برای اجرا به تصویب خواهد رسید.