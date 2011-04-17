  1. استانها
۲۸ فروردین ۱۳۹۰، ۲۰:۴۵

صابری:

حذف روزمرگی و حل مشکلات مردم دغدغه مدیران قزوین است

قزوین - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین گفت: دغدغه و هدف تمامی مدیران استان حذف روزمرگی و تلاش برای حل مشکلات مردم است.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، سیروس صابری معاون سیاسی، امنیتی استانداری عصر یکشنبه در جلسه کارگروه فرهنگی، اجتماعی که در سالن باغستان سازمان جهاد کشاورزی تشکیل شد، اظهار داشت: روزمرگی در این کشور معنایی ندارد بلکه باید با برقراری ارتباط موثر و مستمر با مردم برای حل بسیاری از مشکلات جامعه تلاش کنیم.
 
صابری افزود: نتیجه و انعکاس خدماتی که به مردم ارائه می شود از طریق نظرسنجی مشخص می شود و دیدگاه مردم باید در تصمیم گیری های ما لحاظ شود.

معاون سیاسی، امنیتی استاندار بر تلاش مدیران جهت تقویت برنامه های فرهنگی در استان تأکید کرد و گفت: در مناسبت های ملی و مذهبی باید برنامه ریزی لازم جهت تغییر ناگهانی چهره شهر صورت گیرد تا این تغییرات برای مردم محسوس باشد.
 
وی افزود: در ایام فاطمیه نیز با جلب مشارکت کلیه دستگاه های