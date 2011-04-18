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۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۴:۱۲

مجموعه مقالات دکتر محسن جهانگیری منتشر می‌شود

مجموعه مقالات دکتر محسن جهانگیری منتشر می‌شود

مجموعه مقالات دکتر محسن جهانگیری، استاد ممتاز گروه فلسفه دانشگاه تهران با موضوعات کلام اسلامی، فلسفه و عرفان اسلامی و فلسفه غرب توسط انتشارات حکمت منتشر می‌شود.

مدیر روابط عمومی انتشارات حکمت در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه کتاب مجموعه مقالات دکتر محسن جهانگیری، استاد ممتاز دانشگاه تهران در سه مجموعه فلسفه غرب، عرفان و فلسفه اسلامی و کلام اسلامی فراهم آمده است، گفت: در جلد نخست آراء برخی از نخستین فرقه‌ها‌ی کلامی همچون مرجئه، قدریه و... و نیز آراء متکلمان برجسته‌ای همچون نظّام، ابوهذیل علاف، جاحظ و اشعری مورد بررسی قرار گرفته است.

وی افزود: در جلد دوم مؤلف کوشیده است تا آراء و افکار مهمترین فیلسوفان شرق از جمله غزالی، سهروردی و ابن‌عربی را مورد بحث قرار داده و همچنین دیدگاه حکمای ایرانی در باب سقراط را بیان کرده و در ادامه افکار و احوال و آثار شیخ بهایی را معرفی کند.

زهره شریفی موضوع سومین جلد از این مجموعه مقالات را فلسفه غرب عنوان کرد و یادآور شد: در جلد سوم از این مجموعه، علاوه بر آگاهی در باب زندگی و آراء و افکار اسپینوزا، نظریات فرانسیس بیکن و رنه دکارت نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند.

کد مطلب 1291259

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