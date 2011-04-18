مدیر روابط عمومی انتشارات حکمت در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه کتاب مجموعه مقالات دکتر محسن جهانگیری، استاد ممتاز دانشگاه تهران در سه مجموعه فلسفه غرب، عرفان و فلسفه اسلامی و کلام اسلامی فراهم آمده است، گفت: در جلد نخست آراء برخی از نخستین فرقه‌ها‌ی کلامی همچون مرجئه، قدریه و... و نیز آراء متکلمان برجسته‌ای همچون نظّام، ابوهذیل علاف، جاحظ و اشعری مورد بررسی قرار گرفته است.

وی افزود: در جلد دوم مؤلف کوشیده است تا آراء و افکار مهمترین فیلسوفان شرق از جمله غزالی، سهروردی و ابن‌عربی را مورد بحث قرار داده و همچنین دیدگاه حکمای ایرانی در باب سقراط را بیان کرده و در ادامه افکار و احوال و آثار شیخ بهایی را معرفی کند.

زهره شریفی موضوع سومین جلد از این مجموعه مقالات را فلسفه غرب عنوان کرد و یادآور شد: در جلد سوم از این مجموعه، علاوه بر آگاهی در باب زندگی و آراء و افکار اسپینوزا، نظریات فرانسیس بیکن و رنه دکارت نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند.