محمد مهدی میرزایی پور، دبیر اجرایی شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دربند بودن 25 زن بحرینی در زندانهای حکومت آل خلیفه گفت: بانوان جهان اسلام در اعتراض به زندانی بودن زنان بحرینی و آزار و اذیت های فراوان حکوت آل خلیفه و آل سعود به این قشر از ساعت 17 روز 30 فروردین تجمعی را در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران آغاز خواهند کرد.

بنا بر این گزارش حکومت آل خلیفه برای اعتراف گرفتن از مخالفان یا واداشتن آنان به خودداری از حضور در اعتراضات و تظاهرات ، زنان را زندانی و از آنان به عنوان برگ برنده استفاده می کند.

همچنین از آغاز شروع انقلاب های مردمی در بحرین دانشجویان و تشکل‌های مردمی تجمعات بسیاری را در حمایت از انقلاب اسلامی مردم بحرین انجام داده اند، از جمله در 28 فروردین دانشجویان دانشگاههای علامه طباطبایی، علوم پزشکی تهران و صنعتی شریف در اعتراض به کشتار بی رحمانه مردم بحرین تجمعات اعتراض آمیزی بر پا کردند.



