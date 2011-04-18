استاندار خواهان راه اندازی موزه اسناد دفاع مقدس در گلستان شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت عصر یکشنبه در جلسه انجمن کتابخانه های استان افزود: راه اندازی این موزه در ترویج ارزشهای دفاع مقدس تاثیر بسزایی دارد.

وی اظهار داشت: همچنین باید طرح سنجش میزان مطالعه در استان به صورت دقیق توسط اداره کل کتابخانه ها و اداره کل آموزش و پژوهش استانداری صورت گیرد.

استاندار گلستان گفت: مطالعه مفید یک اصل مهم در کارکرد فرهنگی دولت است بر همین اساس کیفی سازی و جهت گیری مطالعه در کشور در دستور کار قرار دارد.

وی اظهار داشت: مهمترین مسئله در بحث کتابخوانی، جهت گیری آن است که در دستور کار قرار گرفته و در کنار آن قصد داریم زمینه لازم برای تولید فکر و علم را ایجاد کنیم.

رئیس انجمن کتابخانه های عمومی استان ادامه داد: خوشبختانه کشور ما از لحاظ تولید علم و مقالات علمی جزو کشورهای برتر جهان است.

وی اظهار داشت: با توجه به درحال توسعه بودن کشور، پذیرفته شدن این مقالات از سوی دانشمندان کشورهای پیشرفته و صنعتی نشان از خلاقیت و دانش جوانان ایرانی دارد.

قناعت بر ترویج مطالعه مفید تأکید کرد و گفت: باید توسعه کتابخانه های مدارس و کلاسی بیشتر مورد توجه قرار گیرد و از توان و ظرفیت انجمن اولیاء استفاده شود.