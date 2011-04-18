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۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۹:۵۴

استاندار خواهان راه اندازی موزه اسناد دفاع مقدس در گلستان شد

استاندار خواهان راه اندازی موزه اسناد دفاع مقدس در گلستان شد

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان خواستار راه اندازی موزه اسناد دفاع مقدس در محلی مناسب و قابل دسترس برای علاقمندان در استان شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت عصر یکشنبه در جلسه انجمن کتابخانه های استان افزود: راه اندازی این موزه در ترویج ارزشهای دفاع مقدس تاثیر بسزایی دارد.

وی اظهار داشت: همچنین باید طرح سنجش میزان مطالعه در استان به صورت دقیق توسط اداره کل کتابخانه ها و اداره کل آموزش و پژوهش استانداری صورت گیرد.
 
استاندار گلستان گفت: مطالعه مفید یک اصل مهم در کارکرد فرهنگی دولت است بر همین اساس کیفی سازی و جهت گیری مطالعه در کشور در دستور کار قرار دارد.
 
وی اظهار داشت: مهمترین مسئله در بحث کتابخوانی، جهت گیری آن است که در دستور کار قرار گرفته و در کنار آن قصد داریم زمینه لازم برای تولید فکر و علم را ایجاد کنیم.
 
رئیس انجمن کتابخانه های عمومی استان ادامه داد: خوشبختانه کشور ما از لحاظ تولید علم و مقالات علمی جزو کشورهای برتر جهان است.
 
وی اظهار داشت: با توجه به درحال توسعه بودن کشور، پذیرفته شدن این مقالات از سوی دانشمندان کشورهای پیشرفته و صنعتی نشان از خلاقیت و دانش جوانان ایرانی دارد.
 
قناعت بر ترویج مطالعه مفید تأکید کرد و گفت: باید توسعه کتابخانه های مدارس و کلاسی بیشتر مورد توجه قرار گیرد و از توان و ظرفیت انجمن اولیاء استفاده شود.
کد مطلب 1291270

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