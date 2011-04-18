13 استان در سمینار پیشگیری حریق در منابع ملی شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رسول حسام عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: این سمینار با هدف تبیین و تصویب طرح جامع اطفا حریق برگزار می شود و رویکردی ملی دارد.

وی افزود: در این سمینار 13 استانی که دارای عرصه های منابع طبیعی هستند شامل گلستان، گیلان، مازندران، کهگیلویه و بویر احمد، کرمانشاه، قزوین، فارس، آذربایجان غربی، خراسان شمالی، سمنان، کردستان و لرستان شرکت خواهند کرد.

وی ادامه داد: موضوعات سمینار شامل بررسی علل آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی، استفاده از روشهای نوین در امر اطفا و احیای عرصه های دچار حریق پیش بینی شده است.

حسام تصریح کرد: در صورت مساعد بودن شرایط جوی مانور فرضی بکارگیری هواپیمای بدون سرنشین نیز اجرا خواهد شد.

به گفته وی، ساخت پرنده های بدون سرنشین حاکی از توانمندی متخصصان ایرانی در حوزه وزارت دفاع است.

وی ادامه داد: در صورت موفقیت آمیز بودن این مانور فرضی برای بکارگیری این سیستم و بهره از خدمات آن در قطع نامه نهایی نسخه ای پیچیده خواهد شد.

مدیرکل مدیریت بحران گلستان به بیمه منازل در استان اشاره کرد و گفت: بر اساس ارزیابی های سازمان مدیریت بحران کشور استانهای گلستان، اصفهان و فارس استانهای برتر در زمینه بیمه شناخته شدند.

حسام افزود: دفترچه ای طراحی شده و برای مردم ارسال می شود و حق بیمه سالانه منازل شش هزار و 750 تومان است.

وی گفت: در برنامه سال 90 فاکتورهایی چون بیمه و اتمام پروژه پایگاه امداد هوایی پررنگ تر دیده شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استان اظهارداشت: استان گلستان طی سه سال پیاپی در برگزاری مانورزلزله در مدارس بعنوان استان برتر در کشور شناخته می شود.

وی در ادامه به آتش سوزی اخیر جنگلهای گلستان اشاره کرد و گفت: در جریان این آتش سوزیها 23 هزار نفر نیرو وارد عرصه شدند.

مدیر کل مدیریت بحران استان گلستان افزود: در طول این آتش سوزی همه مدیران دستگاههای اجرایی همکاری کردند.

گفتنی است در حاشیه این سمینار که با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، معاون وزیر و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و جمعی از مسئولان، مدیران و صاحبنظران و نمایندگان مجلس برگزار می شود؛ ساختمان جدید مدیریت بحران استان و سازمان آتش نشانی گرگان در سایت اداری افتتاح خواهد شد.