وزارت نیرو امسال 50 میلیارد تومان در ورزش هزینه می کند

مجید واحدی زاده در حاشیه افتتاح مجموعه ورزشی شهدای شرکت آب منطقه ای قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین در پاسخ به این سئوال که وزارت نیرو برای توسعه ورزش در این وزارتخانه چه برنامه ای دارد، اظهارداشت: برنامه های بسیار خوبی در حوزه ورزش تدارک دیده شده که قبل از اسفند ماه تقویم و برنامه های ورزشی سال90 را تنظیم کردیم که با تصویب و رویت دبیران کمیته استانی در صورت تائید در شورای مرکزی ورزش به ریاست وزیر نیرو، این مصوبه ابلاغ می شود.

وی افزود: برنامه خوبی در ورزش صنعت آب و برق تدوین شده که برخی مربوط به زیرساختها و احداث اماکن ورزشی بویژه دراستانهای فاقد امکانات و یا با امکانات محدود است.

واحدی زاده تصریح کرد: یک درصد اعتبارات دستگاههای دولتی اختصاص به ورزش دارد و بخشی از اعتبارات نیز از طریق وزارت نیرو تامین می شود که به شرکتهای غیردولتی مانند توزیع برق، شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی، آب منطقه ای و نیروگاهها داده می شود و این شرکتها می توانند از اعتبارات خودشان هم حداقل یک درصد برای ورزش استفاده کنند.

مشاور معاون حقوقی، امور مجلس و پشتیبانی وزیر نیرو همچنین یادآورشد: سال گذشته 45 میلیارد تومان اعتبارات وزارتخانه برای ساخت و ساز اماکن ورزشی، احداث چند سالن سرپوشیده، ورزشگاه، استخر، زمین های روباز، چمن مصنوعی، تجهیزات و امکانات و وسایل ورزشی هزینه شد.

این مسئول ورزش وزارت نیرو افزود: در سال گذشته تقریبا بسیاری از شرکتهای تحت پوشش وزارت نیرو حداقل یک سالن بدن سازی خیلی خوب با همه امکانات راه اندازی کردند که نقطه عطفی برای توسعه ورزش است و امیدواریم این روند امسال هم تداوم یابد.

فعالیتهای ورزشی وزارتخانه دو برابر می شود

واحدی زاده از توسعه فعالیت های ورزشی در وزارت نیرو خبرداد و اظهارداشت: فعالیتهای ورزشی تا دو برابر توسعه می یابد تا به استاندارد مناسب برسیم و متقاضیان را پاسخگو باشیم.

وی خاطرنشان کرد: امسال در استانهای فارس، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، قزوین، زنجان، آذربایجان غربی، گلستان، لرستان، کهکیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری و اصفهان چند سالن ورزشی احداث می شود که در نیمه دوم به بهره برداری خواهد رسید.

دبیر شورای مرکزی ورزش وزارت نیرو در خصوص تامین اعتبار برای ساخت استخر در محل استخر قدیمی شرکت آب قزوین گفت: استخر شرکت آب منطقه ای قزوین و سالن سرپوشیده چند منظوره شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین در اولویت برنامه های امسال شورای مرکزی ورزش وزارت نیرو قرار دارد که اعتبار آنها با پیگیری مدیران این شرکتها امسال تعیین خواهد شد تا عملیات اجرایی آن آغاز شود که با پشتیبانی وزارت نیرو سالن ورزشی اداره برق قزوین یکی از بهترین سالنهای ورزشی کشور خواهد شد.

واحدی زاده اضافه کرد: اعتبار پیش بینی شده برای ساخت و تکمیل استخر حدود دو میلیارد تومان و سالن شرکت برق800 میلیون تومان تا یک میلیارد تومان است که سالن نمونه برق با عنوان ژیمنازیوم که همه رشته های توپی و غیرتوپی را خواهد داشت در سطح استان قزوین نمونه خواهد بود.

50 میلیارد تومان اعتبار ورزشی سال 90

این مسئول گفت: اعتبارات ورزشی صنعت آب و برق کشور امسال با پیش بینی یک درصد حدود 50 میلیارد تومان است که تلاش می کنیم این اعتبارات در بخش های توسعه، احداث و تجهیز و امور جاری و نیز خرید ملزومات ورزشی هزینه شود.

وی اظهار امیدواری کرد با توسعه ورزش زمینه نشاط و شادابی و افزایش راندمان کاری مجموعه همکاران و شاغلان در صنعت آب و برق کشور فراهم شود.