دانشگاه فرهنگیان در قزوین ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، جعفر حبیبی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان با تشریح فعالیتهای انجام شده و در دست اجرا اظهار داشت: با تدوین برنامه پنجم توسعه در آموزش و پرورش که در دو ماه آینده تکمیل و نهایی می شود چشم انداز و مسیر حرکت آموزشی استان تا پنج سال آینده در این اداره مشخص و راهبردی می شود.

وی افزود: در این سند70 شاخص مهم از جمله میزان رشد تحصیلی، سطح معدل، پوشش تحصیلی، درصد قبولی، میزان و نحوه استخدام، ادامه تحصیل مشخص و تعیین خواهد شد.

هوشمند سازی مدارس در سال 90

حبیبی هوشمند سازی مدارس را از مهمترین برنامه های آموزش و پرورش استان در سال جاری دانست و افزود: موضوع هوشمند سازی مدارس و استفاده از تجهیزات مدرن و تکنولوژی روز به طور جدی پیگیری خواهد شد و به صورت نمونه چند مدرسه هوشمند می شود تا پس از بررسی آزمایشی نسبت به فراگیر شدن آن اقدام شود.

وی تصریح کرد: برای ارتقاء سطح کیفی مدارس، توسعه کمی و کیفی هنرستانهای فنی و حرفه ای در اولویت بعدی قرار دارد و بر اساس مصوبه مجلس آموزش یک حرفه در دبیرستانهای نظری آموزش داده خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین یادآورشد: با مصوبه دیگر مجلس برای شناسایی و هدایت دانش آموزان مستعد به رشته های علوم انسانی اقدام می شود زیرا در این رشته کمیت دانش آموزان زیاد است اما از نظر سطح معلومات در رشته علوم انسانی نیازمند توجه بیشتری هستیم.

تعطیلی پنجشنبه ها از سال تحصیلی آینده

این مسئول فرهنگی در خصوص مصوبه آموزش و پرورش در خصوص تعطیلی روزهای پنجشنبه در مدارس ابتدایی هم خاطرنشان کرد: به منظور ساماندهی آموزش ابتدایی طرح تعطیلی پنجشنبه ها از سال تحصیلی آینده بطور کامل اجرا خواهد شد که این کار در حال حاضر به منظور تامین شرایط به صورت داوطلبانه اجرا شده است.

وی گفت: 60 درصد مدارس ابتدایی با اجرای این طرح از هفته آینده روزهای پنجشنبه تعطیل خواهند بود و معلمان و دانش آموزان در این روز آزاد می شوند.

حبیبی اظهار داشت: با اجرای این طرح زمینه افزایش نشاط و شادابی دانش آموزان فراهم می شود و خانواده ها می توانند زمان بیشتری در کنار هم باشند و معلمان ابتدایی هم می توانند برای ادامه تحصیل، بازآموزی و اثبات شایستگی خود اقدام کنند.

وی افزود: این طرح در حال حاضر داوطلبانه اجرا و ساعات روز پنجشنبه به سایر روزها اضافه می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح در مدارس دو نوبته در فصل پاییز دچار مشکل خواهیم شد و لذا باید به سمت یک نوبتی کردن مدارس برویم و تمامی مدارس ابتدایی از سال تحصیلی آینده یک نوبته می شود.

وی گفت: از مجموع 450 مدرسه ابتدایی استان تعداد 147 مدرسه دو نوبته است که با سازماندهی فضاهای آموزشی، جابجایی مدارس، تراکم کلاسها و استفاده از فضاهای استیجاری مدارس دو نوبته از جمله غیر انتفاعی که استاندارد نیست یک نوبته و استاندارد شود.

تعیین وضعیت نیروهای حق التدریسی و نهضتی

جعفر حبیبی از تعیین تکلیف نیروهای حق التدریسی و نهضتی در سال جاری خبر داد و اظهار داشت: در سال گذشته دو هزار نفر از معلمان استخدام یا تغییر وضعیت دادند که 368 نفر حق التدریسی به رسمی تبدیل شدند، 113 نفر نیروی نهضتی استخدام و 851 نفر نیروی شرکتهای خدماتی در قالب قرارداد کار معین بطور مستقیم با آموزش و پرورش قرارداد بستند.

وی اضافه کرد: وضعیت 82 نفر حق التدریس و600 نفر نهضتی هم امسال مشخص می شود.

حبیبی با اشاره به خدمات رفاهی برای معلمان هم گفت: با بیمه طلایی فرهنگیان گامی در ارائه خدمات درمانی مناسب برداشته شد و برای رفاه کارکنان هم با خرید زائرسرا در مشهد مقدس با ظرفیت 30 سوئیت و 240 تخت و اجاره یک واحد دیگر با 20 سوئیت و 100 تخت زمینه اعزام معلمان به اماکن زیارتی فراهم شد.

تجلیل از معلمان نمونه کشوری و استانی

این مسئول با اشاره به فرا رسیدن هفته معلم هم اظهارداشت: با تشکیل 200 پرونده از معلمان نمونه استان دو نفر سهمیه معلم نمونه کشوری، 29 معلم نمونه استانی و 148 نفر در مناطق و شهرستانها مشخص شده که در هفته گرامیداشت مقام معلم از آنها تجلیل خواهد شد.

اسکان مسافران نوروزی در 64 مدرسه

وی به اسکان مسافران نوروزی در مدارس هم اشاره کرد و یادآور شد: با اختصاص 64 مدرسه در مناطق مختلف استان چهار هزار و 514 خانواده با جمعیتی بالغ بر 24 هزار و 881 نفر در استان اسکان یافتند و از خدمات رفاهی برخوردار شدند که اکثر آنها از این خدمات اظهار رضایت کردند.

رشد شش درصدی پیش دبستانی

حبیبی تصریح کرد: در سال تحصیلی 90-89 در پیش دبستانی شش درصد رشد داشتیم و 89 درصد نوآموزان با حدود 14 هزار و 739 نفر تحت پوشش قرار گرفتند و در ابتدایی سطح پوشش از 99.27 درصد به 99.30 درصد، راهنمایی از 91.54 به 91.94 درصد، متوسطه از 73.63 درصد به 75.48 درصد رسید که بیانگر رشد و پوشش تحصیلی مناسب در این بخش است.

راه اندازی مجتمع های آموزش شهری در سال 90

مدیر کل آموزش و پرورش استان قزوین همچنین گفت: در سال گذشته 135 مجتمع آموزشی روستایی و 153 مدرسه قرآنی در استان تشکیل شد و توانستیم در حوزه قرآن و نماز رتبه اول کشور را در اجرای برنامه های قرآن و نماز کسب کنیم و امسال راه اندازی مجتمع های آموزش در شهرهای استان پیگیری و اجرا خواهد شد.

اعزام دانش آموزان به مناطق عملیاتی

حبیبی گفت: امسال پنج هزار و 600 دانش آموز پایه دوم متوسطه که درس آمادگی دفاعی دارند برای کار عملی و آشنایی با فضای جبهه و جنگ در قالب کاروان راهیان نور به مناطق جنوب و یک هزار و500 نفر نیز به غرب اعزام شدند که تاثیر بسزایی در تقویت روحیه معنوی آنها داشت.

مدیر کل آموزش و پرورش گفت: در سال 89 موفق شدیم طرح ملی شنا را در پایه سوم اجرا کنیم که تا پایان اسفند ماه از مجموع 17 هزار و 399 نفر دانش آموز این مقطع حدود 9 هزار دانش آموزدختر و پسر مقطع ابتدایی با رشته ورزشی شنا آشنا شدند و آموزش دیدند و هشت هزار نفر باقیمانده بدلیل عدم دسترسی به استخر در برخی مناطق مانند آوج و طارم و نیز کمبود فضای ورزشی در سایر مناطق در مرحله بعدی آموزش می بینند.

طرح سلامت در مدارس استان جدی است

حبیبی اجرای طرح سلامت در مدارس را جدی دانست و گفت: با اجرای طرح سلامت در مدارس توانستیم رتبه اول کشور را در سالهای 86، 88 و 89 کسب کنیم و سال گذشته دو نفر از دانش آموزان استان در مسابقات نقاشی در حوزه سلامت توانستند رتبه دوم جهانی را بدست آورند.

وی گفت: یکی از مشکلات و کمبودها در مدارس بخش مهارتهای سازندگی است که امسال این مشکل برطرف می شود.

حبیبی از توزیع شیر رایگان در مدارس هم خبر داد و افزود: توزیع شیر رایگان در تمامی مدارس ابتدایی تا پایان اسفند ماه 62 نوبت برای هر دانش آموز انجام شد که هفت نوبت باقیمانده تا پایان فروردین ماه صورت می گیرد.

وی گفت: در مناطق محروم هم 60 نوبت توزیع شیر رایگان انجام شده است و این کار تداوم خواهد یافت.

وی خاطرنشان کرد: برای اولین بار آزمون تیزهوشان با تصمیم وزارتخانه در استانها انجام خواهد شد که تاکنون دو هزار و 175 نفر در پایه پنجم برای ورود به کلاس اول راهنمایی شرکت کرده اند که در آزمون استعدادهای درخشان 60 نفر دختر برای دو کلاس و 60 نفر پسر جذب خواهند شد که در مرحله اول دو برابر سهمیه پذیرش می شوند.

حبیبی گفت: در آزمون بعدی مجموعا 120 دانش آموز دختر و پسر برای تحصیل در مدارس تیزهوشان پذیرفته خواند شد.

وی همچنین اظهارداشت: در سال 89 موفق شدیم شش جلد کتاب آداب و مهارتهای زندگی ویژه مقطع راهنمایی را تالیف کنیم که با تائید وزارتخانه به عنوان درس پرورشی تدریس خواهد شد.

قزوین میزبان مسابقات علمی کاربردی هنرستانهای کشور

حبیبی افزود: تابستان امسال میزبان مسابقات علمی کاربردی هنرستانها و دبیرستانهای کار و دانش کشور هستیم که به صورت کارگاهی و عملی با حضور 500 دانش آموز راه یافته به مرحله دوم در مدت سه روز ودر 32 رشته در قزوین

برگزار خواهد شد.

تاسیس دانشگاه فرهنگیان در قزوین

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین از تاسیس دانشگاه ویژه فرهنگیان با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی هم خبر داد و گفت: در هر استان یک دانشگاه با دو دانشکده دخترانه و پسرانه تاسیس می شود که در قزوین مرکز تربیت معلم به

دانشگاه تبدیل شده و از سال تحصیلی آینده فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

وی بازنگری در کتب درسی را از محوری ترین کارهای سال جاری دانست و اظهارداشت: بازنگری در کتب درسی متناسب با سند تحول بنیادین امسال اجرایی می شود و با تاسیس مجتمع های آموزشی شهری و استفاده از پتانسیل مدیریتی مناسب، زمینه عدالت آموزشی و کارآمدی مدیران گفت: در سال 90 ساخت یک واحد مجتمع آموزشی ویژه در حد بزرگ و اعلاء در مرکز هر استان با رویکرد اسلامی، ایرانی، محلی آغاز خواهد شد.

ساخت شش استخر و 60 سالن ورزشی

حبیبی در خصوص مصوبات سفر سوم هیئت دولت به استان هم گفت: از محل مصوبات سفر سوم 60 سالن ورزشی و شش استخر سر پوشیده در استان قزوین احداث می شود که این کار به توسعه امر ورزش در مدارسی و تامین سلامت دانش آموزان کمک شایانی خواهد کرد.

بازسازی مدرسه تاریخی دیانت در قزوین

وی همچنین اظهار داشت: مدرسه دیانت با 104 سال قدمت در قزوین به عنوان یک مدرسه تاریخی بازسازی خواهد شد تا ضمن حفظ اصالت یک قرن آموزش و پرورش در قزوین چهره های ماندگار، معلمان با سابقه بتوانند با پیوند با نسل جدید مورد تجلیل نیز قرار گیرند.