امنیت پارک های تفریحی ساری مناسب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، میرصالح صالحی نیا در جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری در صحن شورا افزود: شهرداری ساری باید نسبت به تعمیر و جابجایی وسایل بازی مستعمل در پارک های ساری اقدام کند.

وی خاطر نشان کرد: واحد پارک ها و فضای سبز شهرداری ساری باید دارای برنامه مدونی برای حفظ امنیت و آرامش شهروندان و مسافران در پارک های ساری کند.



نایب رئیس شورای اسلامی شهر ساری با اشاره به اینکه کیوسک های بدون پلیس صرفا در تمامی پارک های ساری وجود دارد تصریح کرد: متاسفانه شهرداری به واسطه عدم انعقاد قرارداد با نیروی انتظامی، مامور مورد نظری برای حفاظت از پارک و شهروندان به مسئولیت خود باز نمی گردد.



مهدی رضایی فرح آبادی، رئیس شورای اسلامی شهر ساری نیز از ضریب پایین امنیت در پارک های تفریحی ساری انتقاد کرد و افزود: به واسطه اینکه برخی پارک های ساری به مکانی برای عربده کشی اراذل و اوباش تبدیل شده برخی شهروندان خواستار تعطیلی آن هستند.



نادعلی رمضان پور، سخنگوی شورای اسلامی و نماینده شورای اسلامی شهر ساری در سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری ساری با اشاره به اینکه این واحدها در سالهای اخیر به واسطه کسری بودجه، فاقد برنامه مدونی برای توسعه فضای سبز ساری بوده است اظهار داشت: برنامه مدونی برای توسعه فضای سبز و پارک های ساری تدوین شده است.



وی با بیان اینکه تمامی پارکهای ساری شناسنامه دار می شوند اظهار داشت: تعداد سرویسهای بهداشتی موجود در پارکهای ساری کافی نبوده که شهرداری باید نسبت به افزایش این چشمه ها اقدام کند.



شهر ساری، مرکز مازندران بیش از 400 هزار نفر جمعیت دارد.

