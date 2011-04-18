به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوبی، مراسم افتتاحیه رقابت های آیواز شب گذشته با حضور مسئولان فدراسیون جهانی قطع عضو و ویلچری و مقامات بلندپایه ورزشی کشور امارات متحده عربی در ورزشگاه پلیس دوبی برگزار شد.

کاروان ورزشی کشورمان متشکل از 28 ورزشکار در سه رشته دو و میدانی، وزنه برداری و تنیس روی میز به همراه مربیان و سرپرستان در این مراسم در حضور حاضران در ورزشگاه پلیس رژه رفتند.

بر پایه این گزارش، در ادامه این مراسم "پل دو پیس" رئیس آیواز در جایگاه قرار گرفت و در خصوص اهمیت برگزاری این رویداد ورزشی به سخنرانی پرداخت. وی گفت: قبل از هر چیز باید از داوطلب ها (volunteers) تشکر کنم که برای برگزاری هر چه بیشتر این رقابت ها زحمات فراوانی کشیدند. ضمنا باید بگویم این رقابت ها از جهت اینکه باعث ارتقای سطح کیفی ورزشکاران جوان می شود از اهمیت بالایی برخوردار است.

در ادامه، مراسم نورافشانی برگزار شد که تماشاگران حاضر در ورزشگاه پلیس استقبال باشکوهی از این مراسم به عمل آوردند.

خواندنی های مر اسم افتتاحیه:

* امارات با 35 ورزشکار، بیشترین تعداد ورزشکار را در این دوره از رقابت ها دارد و لیتوانی با تنها یک ورزشکار در رتبه آخر قرار دارد.

* بعضی از تماشاگران حاضر در استادیوم پلیس، چندین و چند بار اقدام به پرتاب ترقه کردند که بعضی از حاضران از این وضعیت ابراز نارضایی کردند.

* مراسم افتتاحیه که قرار بود راس ساعت 19 به وقت محلی (19:30 به وقت ایران) برگزار شود با تاخیری 10 دقیقه ای برگزار شد.

* برگزار کنندگان مراسم برای حاضران در ورزشگاه برنامه های ویژه ای ترتیب داده بودند که یکی از آنها رقص با چوب اماراتی ها با موسیقی عربی بود.

طبق اعلام برگزارکنندگان اماراتی، قرار است 220 ورزشکار از 21 کشور جهان در این رویداد مهم بین المللی حضور پیدا کنند که اماراتی‌های میزبان در این بین با 35 ورزشکار از حیث تعداد شرکت کننده در جایگاه نخست قرار دارند و بریتانیا و ایران با 30 و 28 ورزشکار در رده‌های بعدی قرار می گیرند.