تصادفات جاده شهید صالحی مازندران تمامی ندارد

حجت ‌الاسلام سید ابراهیم میراحمدی درگفتگو با خبرنگار مهر در بخش بندپی شرقی بابل با بیان اینکه جاده شهید صالحی بابل به مکان کشتار مردم منطقه تبدیل شده است، بیان داشت: آمار ناشی از تصادفات این جاده بسیار وحشتناک و عذاب‌دهنده است به طوری که هر روز شاهد تلفات جاده‌ای در این منطقه هستیم و مردم هر روز بیشتر از دیروز تلفات می‌دهند.

وی همچنین در ادامه با اشاره به اینکه احداث شرکت ایران خودرو کمکی به رفع مشکل اشتغال جوانان این منطقه نکرده است افزود: شرکت ایران خودرو با وجود اینکه در منطقه بندپی شرقی احداث شده و مردم منطقه تمام مشکلات و حتی تصادفات آن را تحمل می‌کنند ولی جذب نیرو از مردم بومی منطقه نبوده که به شدت نسبت به این موضوع گله‌ مند هستیم.

امام جمعه بندپی شرقی گفت: عجیب ‌ترین مسئله این است که بندپی شرقی برای مردمی که عاشق انقلاب، نظام و رهبری هستند مرکز فرهنگی ندارد و با توجه به اینکه قدیمی‌ترین حوزه علمیه مازندران در بندپی شرقی فعال بوده و بسیاری از علمای بزرگ دینی تحصیلات حوزوی خود را در این حوزه علمیه فرا گرفتند اما ساختمان جدید این حوزه سال‌های سال نیمه ‌کاره رها شده و مساعدتی برای احداث آن از سوی مسئولان صورت نمی‌گیرد.

میراحمدی تصریح کرد: با توجه به ریشه مذهبی و ولایی بودن مردم منطقه بندپی شرقی، از استاندار مازندران و مسئولان استان و شهرستان بابل تقاضا داریم توجه و مساعدت ویژه‌ای نسبت به این منطقه داشته باشند.

امام جمعه بندپی شرقی بیان داشت: بندپی شرقی با دارا بودن 30 هزار نفر جمعیت فاقد ادارات دولتی از جمله اوقاف، ارشاد و دانشگاه بوده و بدون هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای این ادارات در این منطقه فعال نشده است.

میراحمدی گفت: با وجود چشمه‌های زلال و روان در بندپی شرقی مردم این منطقه از داشتن آب شرب سالم محروم بوده و با توجه به لوله‌گذاری گاز تا ابتدای ورودی شهر گلوگاه، هنوز داخل شهر لوله‌گذاری نشده است.

بخش بندپی شرقی مازندران از مناطق محروم شهرستان بابل است.