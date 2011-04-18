به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست کاوه گوهرین نویسنده و منتقد و ابراهیم زاهدی مطلق نویسنده و روزنامه نگار حضور می‌یابند و درباره این کتاب سخن خواهند گفت.

علیخانی در "معجون عشق" با ر.اعتمادی، فهیمه رحیمی، امیر عشیری، پری‌نوش صنیعی، نازی صفوی، مریم ریاحی، حسن کریم‌پور، تکین حمزه‌لو، مریم جعفری، فریده شجاعی، مژگان مظفری، سیمین شیردل، مهرنوش صفایی و نرگس جورابچیان گفتگو کرده است.

کتاب "معجون عشق" در 342 صفحه و به قیمت 7500 تومان در سال 1389 به وسیله نشر آموت منتشر شده است.

نشست بررسی کتاب "معجون عشق" ساعت 16 تا 18 در دفتر نشر آموت به نشانی زیر پل کریمخان زند، نبش ایرانشهر، پلاک 170 (178 قدیم)، طبقه‌ دوم برگزار می‌شود.

