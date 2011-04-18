ساز و کارهای لازم جهت اجرای انتخابات در دماوند آماده شود

حجت الاسلام محمد علاءالدینی در گفتگو با خبرنگار مهر در دماوند اظهار داشت: طی روزهای آینده آغاز دهه فاطمیه در پیش است از این رو بر خود لازم می دانم تا ایام شهادت بانوی دو عالم فاطمه زهرا(س) را به همه هموطنان تسلیت عرض کنم.



این مسئول با تاکید بر لزوم حفظ فضای معنوی نشستهای مختلف در ایام خاص مذهبی عنوان کرد: حضور مداحان اهل بیت در ایام خاص مذهبی پیرامون ذکر مصیبت ائمه اطهار(ع) امری ضروری در نشستهای مختلف سطح شهرستان قلمداد می شود که امیدوارم از این پس شاهد انجام این کارکرد مهم باشیم.



وی ضمن قدردانی از حضور مسئولان شهرستان دماوند در مراسم تشییع پیکرجانباز شهید کلهر خاطرنشان کرد: شهید حاج محمود کلهر از جمله افتخارات شهرستان دماوند محسوب می شد که متاسفانه این مرد شریف در روزهای نخست سال جدید پس تحمل سالها رنج لطمات جنگ تحمیلی به خیل عظیم شهدای اسلام پیوست و مردمی بودن این جانباز بزرگوار از جمله خصوصیات بارز اخلاقی وی بود.



علاءالدینی با اشاره به نامگذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری افزود: سال 1390 بنا به فرموده مقام معظم رهبری تحت عنوان سال جهاد اقتصادی نام گرفت و امیدوارم در انتهای سال شاهد رضایت مقام عظمی ولایت از روند اجرای امور باشیم.



امام جمعه شهرستان دماوند جهاد را بابی از ابواب الهی خواند و گفت: جهاد، بابی از ابواب الهی است که خداوند به واسطه رهبر فرزانه انقلاب به روی ملت اسلامی ایران گشوده است و می بایست طی حرکتی جهادگونه اقتصاد این مرز و بوم را به سرحد کمال و ترقی سوق دهیم.



این مسئول خواستار ایجاد زیرساختهای لازم جهت اجرای انتخاباتی پرشور در شهرستان دماوند شد و افزود: در سال 90 شاهد برگزاری انتخابات مختلفی خواهیم بود بنابراین ایجاد زیرساختهای لازم و تشکیل نشستهای ضروری جهت برگزاری هر چه بهتر این رویداد دشمن شکن امری الزامی تلقی می شود.



شهرستان دماوند با مساحتی حدود ۱۸۸ هزار هکتار در محدوده شهرستانهای فیروزکوه، آمل، ورامین، گرمسار و تهران قرار دارد که متوسط ارتفاع آن از سطح دریا حدود دو هزار متر است و بر طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵مرکز ملی آمار ایران تعداد 27 هزار و 418 خانوار شامل 96 هزار و 860 نفر در این شهرستان سکونت دارند.