بخشی از کفن پوشان ورامین در حماسه 15 خرداد دماوندی بودند

حجت الاسلام محمد علاءالدینی در گفتگو با خبرنگار مهر در دماوند اظهار داشت: در سال 90 مناسبتهای ملی و مذهبی بسیاری در پیش است که یکی از مهمترین آنها برگزاری سالروز ارتحال جانگداز امام خمینی(ره) خواهد بود.



این مسئول ادامه داد: شهرستان دماوند نیز در راستای آماده سازی خود پیرامون برگزاری بیست و دومین سالروز ارتحال امام راحل(ره) از طریق شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی وارد عمل شد و نخستین نشست مشترک در این زمینه را برگزار کرد.



وی پیرامون تمهیدات اجرایی در راستای تبیین شخصیت عرفانی حضرت امام عنوان کرد: از آنجایی که جوانان این مرز و بوم جویای عرفان ناب هستند می توان با تبیین شخصیت عرفانی حضرت امام این عطش مضاعف را سیراب ساخت.



علاءالدینی با بیان اینکه مکتوبات امام راحل به نسل جوان معرفی نشده است، خاطرنشان کرد: یکی از کمبودهای بارز در میان قشر جوان فقدان اطلاعات کافی نسل امروز از مکتوبات امام راحل عظیم الشان است که می بایست این کمبود به طرق مختلف جبران شود.



امام جمعه شهرستان دماوند درخصوص مصوبات نشست یاد شده اظهار داشت: قرائت وصیتنامه حضرت امام، تبیین شخصیت عرفانی آن حضرت، برگزاری مراسم ارتحال با محوریت مساجد دماوند و آموزش توجیهی برای روحانیون سطح شهرستان از جمله اقداماتی است که در ایام 14 خرداد و پیش از آن اجرایی خواهد شد.



این مسئول با اشاره به وقایع 15 خرداد نیز گفت: بلافاصله پس از مراسم 14 خرداد بحث برگزاری آیین 15خرداد، قیام آن روزهای حماسه ساز و انتقال رهبری از سوی مجلس خبرگان به مقام معظم رهبری مطرح می شود.



وی با بیان اینکه بخشی از شاکله جمعیتی کفن پوشان ورامین در 15 خرداد از اهالی دماوند بودند یادآورد شد: طی روزهای تاریخی و انقلابی 15 خرداد سال 42 کفن پوشان ورامین به خلق حماسه ای عظیم دست زدند.



حجت الاسلام محمد علاءالدینی بیان داشت: از گذشته های دور تا به امروز دماوند و ورامین بعنوان دو منطقه بزرگ و مطرح شرق استان تهران دارای ارتباطات و مراوداتی ویژه بودند و تاریخ فراموش نخواهد کرد که بخشی از حماسه سازان قیام 15 خرداد و کفن پوشان ورامین را اهالی انقلابی، ولایی و شهیدپرور شهرستان دماوند تشکیل می داد که موضوع یاد شده در حضور شخصیتهای مهم دماوندی نظیر آقایان عسگراولادی و حاج حیدری طی مراسم بزرگداشت آن ایام بصورت همگانی تبیین خواهد شد.



شهرستان دماوند با مساحتی حدود ۱۸۸ هزار هکتار در محدوده شهرستانهای فیروزکوه، آمل، ورامین، گرمسار و تهران قرار دارد که متوسط ارتفاع آن از سطح دریا حدود دو هزار متر است و بر طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵مرکز ملی آمار ایران تعداد 27 هزار و 418 خانوار شامل 96 هزار و 860 نفر در این شهرستان سکونت دارند.