800 شغل در لاران ایجاد می شود

مراد کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: مشارکت مردم در طرح تأمین آب زمین های منطقه بسیار قابل توجه و ترویج این مشارکت ها به صورت الگو در سراسر استان تأثیرگذار است.

وی با اشاره به عبور رودخانه زاینده رود از شمال این زمینها افزود: به دلیل اختلاف ارتفاع بین رودخانه و زمین ها، همواره مردم این منطقه با مشکل مواجه بوده اند.

کاظمی تصریح کرد: با اجرای انتقال آب سد سودجان به دو هزار و 300 هکتار زمین که قبل از این به صورت دیم و مرتع بوده، زمینه اشتغال برای 800 نفر فراهم و زمینه کاهش نرخ بیکاری ایجاد می شود.

فرماندار شهرستان شهرکرد گفت: خط لوله انتقال آب این طرح با خروجی هزار و 200 لیتر آب در ثانیه و چهار هزار و 300 متر طول در دو ایستگاه از رودخانه زاینده رود به این زمین ها مورد مطالعه و اجرا قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: الگوی کشت در زمین های یاد شده با دو سیستم آبیاری قطره ای و بارانی، به نسبت 30 درصد زراعت، شامل جو، گندم و یونجه و بقیه به صورت باغ و درختان مثمر از جمله سیب و بادام طراحی شده است.

کاظمی افزود: تکمیل این طرح نیمه تمام 70 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.