طرح جامع کودهای کشاورزی در گیلان به اجرا در آمد

ایرج بنیادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در راستای اصلاح الگویی مصرف در زمینه کودهای شیمیایی و دانستن وضعیت خاکهای استان از نظر عناصر غذایی طرح جامع مدیریت کودی در سطح سه شهرستان تالش، آستانه اشرفیه و رشت از سال گذشته با توجه به محدودیت اعتباری شروع شده است.

وی اظهارامیدواری کرد: این طرح با تامین اعتبار لازم امسال و سال آینده در سطح کل شهرستان های استان اجرا شود.

معاون جهاد کشاورزی گیلان با اعلام اینکه به هر نوع ماده معدنی یا آلی که دارای یک یا چند عنصر غذایی باشد کود اطلاق می شود، گفت: کودها به چند دسته شیمیایی، آلی و بیولوژیک تقسیم می شوند.

وی خاطر نشان کرد: کودهای شیمیایی بر اساس نوع عنصر تقسیم بندی می شوند به عنوان مثال کودهای ازتی، فسفری و پتاسیمی دارای یک یا دو عنصر هستند ولی اگر یک کودی همه عناصر را با هم داشته باشد در اصطلاح کود کامل نامیده می شود.

بنیادی در ادامه به خواص کودهای شیمیایی ازتی اشاره کرد و افزود: کود اوره که به کود شکری نیز معروف است در سطح جهان از پر مصرف ترین و ارزان ترین کودهای شیمیایی ازتی است.

وی اظهارداشت: کود اوره ٤٦ درصد ازت دارد و حلالیت آن در آب خیلی خوب است و به همین دلیل در خاک برای تهیه محلول های کودی و محلول پاشی بر روی گیاه مورد استفاده قرار می گیرد.

معاون جهاد کشاورزی گیلان گفت: مشکلی که در ارتباط با کود اوره وجود دارد این است که به دلیل حلالیت زیاد شستشو در خاک خیلی زیاد است، یعنی اگر آب آبیاری یا بارندگی زیاد و خاک شنی باشد به راحتی این کود در خاک شسته می شود.

وی اشاره کرد: کود سولفات آمونیوم ٢١ درصد ازت و ٢٤ درصد گوگرد دارد و بهترین کود برای شرایط خاک های ایران است.

بنیادی در ادامه کود نیترات آمونیوم را از کودهای مهم دیگری دانست که از ترکیب آمونیاک و اسید نیتریک تولید می شود، یادآورشد: ویژگی این کود داشتن هر دو نوع منبع ازتی گیاه یعنی نیترات و آمونیوم است.