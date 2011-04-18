پایش آلودگی خاک مناطق جنگی منوط به خروج نظامیان است

محمد جواد محمدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که چرا پس از گذشت 22 سال از جنگ تحمیلی هنوز خاک مناطق جنگی که به علت بمبارانهای شیمیایی و حملات موشکی آلوده شده اند مورد کارشناسی خاک قرار نگرفته است گفت: یکی از مشکلات ما وجود مینهای باقیمانده از دوران هشت سال دفاع مقدس در مناطق جنگی است. به همین دلیل باید تمام مینها پاکسازی شده و منطقه غیرنظامی و غیرجنگی تحویل این سازمان شود در حالی که هنوز در برخی از مناطق این مهم محقق نشده است.

وی با اشاره به حضور کارشناسان محیط زیست در منطقه هورالعظیم گفت: در برخی از مناطق غیرنظامی فعالیت کارشناسان محیط زیست آغاز شده است.

معاون رئیس جمهور با تائید آلودگی خاک مناطق جنگی حضور کارشناسان محیط زیست برای پایش خاکهای آلوده مناطق جنگی را منوط به خروج نظامیان و پاکسازی منطقه از مین عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر کارشناسان اعلام کرده اند که گازخردل و گازهای شیمیایی که در دوران دفاع مقدس از سوی رژیم بعث عراق استفاده شده است در شرایط مناسب بیش از صد سال در خاک پایداری دارند و این خطر که امکان دارد در شرایط کنونی شهروندان دچار مصدومیت و آلودگی شیمیایی قرار گیرند وجود دارد.

بر اساس این گزارش در دوران دفاع مقدس شهر مسکونی سردشت، روستای زرده و بخشهایی از منطقه شلمچه و مناطق عملیاتی مورد اصابت راکدهای حاوی گازهای شیمیایی قرار گرفت این درحالی است که متاسفانه هنوز محل اصابت موشک شیمیایی در شهر سردشت مورد کارشناسی و حتی پاکسازی و ساخت قرار نگرفته است.

