تمامی مدارس کشور به نمازخانه مجهز می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در شاهرود، خدا مراد ممبینی شامگاه یکشنبه در همایش تجلیل از خیرین مدرسه ساز شهرستان شاهرود گفت: فضای آموزشی در بعد کمی و کیفی در فرآیند تعلیم و تربیت تاثیر دارد.

وی تصریح کرد: اگر فضای آموزشی از بعد کمی و ابعاد فیزیکی محدود باشد کفیت دروس تحت تاثیر قرار گرفته و مجبور به دو نوبته کردن مدارس هستیم.

ممبینی اظهار داشت: با همکاری مجمع خیرین مدرسه ساز بخشی از فضاهای آموزشی مورد نیاز جامعه به عنوان فضای استاندارد فراهم شده اما بازهم تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.

مشاور رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور اظهار داشت: اقدام خیر و نیک ضمن آنکه یادمان ارزشمندی را برای خیرین به یادگار می گذارد،موجب تشویق و ترغیب دیگران برای حرکت در این مسیر نیز می شود.

وی خاطر نشان کرد: در دنیا سه کارکرد اساسی برای نظام های تعلیم و تربیت تدوین شده که فرهنگ پذیری مهم ترین آنهاست.

امام جمعه شاهرود نیز در این همایش گفت: مدرسه مرکز فرهنگی و پایگاه هدایت یک کشور است که برای همیشه جاویدان می‌ماند.

حجت الاسلام سید محمود ترابی افزود: باید به کارهای نیک در جامعه بیشتر دامن زد تا این اقدامات زمینه تشویق آحاد جامعه را فراهم آورد.

ترابی با اعلام اینکه تعداد خیران رو به افزایش است، تصریح کرد: نیکوترین کار مدرسه‌سازی است که موجب احیای یک ملت می‌شود.

مسئول مجمع خیرین مدرسه ساز شهرستان شاهرود نیز در این همایش تعداد اعضای این مجمع را 688 نفر عنوان کرد.

افلاطون حکیمی تصریح کرد: سال گذشته پنج پروژه خیرین در شهرستان شاهرود به بهره برداری رسیده و 14 پروژه مردمی نیز در دست اجرا است.