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۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۱:۰۳

آیت الله نوری همدانی:

انقلابهای اسلامی باید مطابق با معیارهای الهی باشند

انقلابهای اسلامی باید مطابق با معیارهای الهی باشند

بجنورد - خبرگزاری مهر: آیت الله نوری همدانی با بیان اینکه بنیان انقلاب های اسلامی باید آن گونه که اسلام می خواهد تغییر کند، گفت: انقلاب تنها به معنی دگرگونی شکل حکومت ها نیست بلکه در انقلاب ها باید ارزش ها تغییر کند تا انقلاب الهی باشد.

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، آیت الله حسین نوری همدانی یکشنبه شب در مراسم دیدار با مدیران، دانشگاهیان و نخبگان خراسان شمالی در مصلی امام خمینی(ره) شهرستان بجنورد، اظهار داشت: تحول در بنیان های اجتماعی، فرهنگی، نظامی و اقتصادی باید صالح و شایسته و برای نظام الهی و اسلامی قدرت آفرین باشد.

وی با بیان این که در اسلام عنایت زیادی به اقتصاد شده است، تصریح کرد: تحول اقتصادی نباید بر پایه اندیشه های کمونیستی و کاپیتالیستی باشد، بلکه در معنای واقعی در تحول اقتصادی فقر و بی کاری ریشه کن شود.
 
وی بیان داشت: در سال جهاد اقتصادی که هوشمندانه از سوی رهبری نام گذاری شد است نیز باید تمام استعداد ها و خلاقیت ها برای ساختن اقتصاد کشور بسیج شود تا مبارزه با تحریم های اقتصادی صورت گیرد.
 
وی همچنین تحول در بنیان های فرهنگی کشور را مورد تاکید قرار داد و گفت: شما نخبگان و حوزه های علمیه باید بر اساس جامعه شناسی و روانشناسی اسلامی تحول در بنیان های فرهنگی و اجتماعی کشور داشته باشید و با این دید فرهنگ انقلاب را درک کنید.
 
آیت الله نوری همدانی در این مراسم خدمت صادقانه به مردم را به مدیران استانی گوش زد کرد و متذکر شد: اساس و پایه های انقلاب جمهوری اسلامی ایران مردم هستند و آن چه تاکنون این انقلاب را نگه داشته است همین مردمی است که امام خمینی(ره) قدردانی و خدمت به آنها را مورد تاکید قرار می داد.
 
وی ادامه داد: دولت مردان نیز باید خدمت به مردم را وظیفه خود بدانند و تا حد توان خود به آنها خدمت کنند زیرا تا مردم هستند حکومت و دولت قوی خواهیم داشت.
کد مطلب 1291302

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