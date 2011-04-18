انقلابهای اسلامی باید مطابق با معیارهای الهی باشند

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، آیت الله حسین نوری همدانی یکشنبه شب در مراسم دیدار با مدیران، دانشگاهیان و نخبگان خراسان شمالی در مصلی امام خمینی(ره) شهرستان بجنورد، اظهار داشت: تحول در بنیان های اجتماعی، فرهنگی، نظامی و اقتصادی باید صالح و شایسته و برای نظام الهی و اسلامی قدرت آفرین باشد.

وی با بیان این که در اسلام عنایت زیادی به اقتصاد شده است، تصریح کرد: تحول اقتصادی نباید بر پایه اندیشه های کمونیستی و کاپیتالیستی باشد، بلکه در معنای واقعی در تحول اقتصادی فقر و بی کاری ریشه کن شود.

وی بیان داشت: در سال جهاد اقتصادی که هوشمندانه از سوی رهبری نام گذاری شد است نیز باید تمام استعداد ها و خلاقیت ها برای ساختن اقتصاد کشور بسیج شود تا مبارزه با تحریم های اقتصادی صورت گیرد.

وی همچنین تحول در بنیان های فرهنگی کشور را مورد تاکید قرار داد و گفت: شما نخبگان و حوزه های علمیه باید بر اساس جامعه شناسی و روانشناسی اسلامی تحول در بنیان های فرهنگی و اجتماعی کشور داشته باشید و با این دید فرهنگ انقلاب را درک کنید.

آیت الله نوری همدانی در این مراسم خدمت صادقانه به مردم را به مدیران استانی گوش زد کرد و متذکر شد: اساس و پایه های انقلاب جمهوری اسلامی ایران مردم هستند و آن چه تاکنون این انقلاب را نگه داشته است همین مردمی است که امام خمینی(ره) قدردانی و خدمت به آنها را مورد تاکید قرار می داد.

وی ادامه داد: دولت مردان نیز باید خدمت به مردم را وظیفه خود بدانند و تا حد توان خود به آنها خدمت کنند زیرا تا مردم هستند حکومت و دولت قوی خواهیم داشت.