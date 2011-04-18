امتیازات منحصر به فرد خوزستان برای سرمایه گذاری

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، سید جعفر حجازی شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد سرمایه گذاری استان اظهار داشت: امروز دقیقا یک سال از برگزاری همایش فرصتهای سرمایه گذاری در استان خوزستان می گذرد. هدف این همایش بازکردن دروازه های استان به روی سرمایه گذاران بخش های مختلف و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در خوزستان بود.

وی افزود:‌ در سالهای اخیر با توجه به رشد زیرساختهایی مثل راه، آب، گاز و دیگر زیرساخت ها، وجود منابع خوب آب و خاک و دسترسی استان به مرز خاکی با عراق و نیز آب های آزاد، امتیازاتی در استان برای سرمایه گذاری فراهم شده که به صورت مجموع در هیچ استانی وجود ندارد.



حجازی ادامه داد: این ویژگی ها در دوره جنگ تحمیلی و بعد از آن مغفول مانده بود و با توجه به این که استان از نظر زیرساخت ها در رده های پائین کشور بود، فرصتی ایجاد نشد که آنها را عرضه کند. ولی به ویژه از سال 85 به این سو، با توجه دولت، جهش چشمگیری در زیرساختها داشته ایم.



وی ادامه داد: به عنوان مثال با هزینه 500 میلیارد تومان در توسعه شبکه های برق و نیروگاه های آبی و حرارتی، نه تنها قطعی برق در استان نداریم بلکه هر کس بخواهد در استان سرمایه گذاری کند برق آن قابل تامین است.



رئیس کارگروه سرمایه گذاری استان خوزستان برگزاری همایش فرصتهای سرمایه گذاری در صنایع میان دستی و پائین دستی پتروشیمی را که اسفندماه سال گذشته در ماهشهر برگزار شد را قدم دیگری در راه جذب سرمایه گذاران عنوان کرد و افزود: بلافاصله بعد از این همایش کارگروه مربوط به آن به ریاست معاون اول رئیس جمهور و عضویت استانداران خوزستان و بوشهر تشکیل شد.



استاندار خوزستان عنوان کرد: در این کارگروه 75 طرح مطرح شده در همایش به تصویب رسید و اعتباری بالغ بر2.6 میلیارد دلار به این طرح ها اختصاص یافت.



حجازی خاطرنشان کرد: ما هنوز در بخش های زیادی امکان جذب سرمایه گذاری داریم. این پنجره ها که به سوی سرمایه گذاران باز کرده ایم و این توان و ظرفیت ایجاد شده، موجب شناساندن این فرصتها به سرمایه گذران شده است. با این حال لازم است مسئولان این حوزه در زمینه اطلاع رسانی فعالیت بیشتری انجام دهند.



وی از تبدیل شدن بندر امام خمینی (ره) به یکی از قطب های سرمایه گذاری در استان خبر داد و اضافه کرد: با دروازه هایی که در این شهر باز شده است، با وجود بالا بودن هزینه سرمایه گذاری در زمین های آن با توجه به سستی خاک، متقاضیان زیادی برای سرمایه گذاری مراجعه می کنند.

حجازی عنوان کرد: یکی از نمونه های آن آغاز اجرای ساخت بزرگترین پایانه غلات منطقه با 350 میلیون دلار سرمایه گذاری است که با سرمایه مشترک سرمایه گذاران داخلی و خارجی انجام می شود و فاز اول آن نیز تا پایان امسال ساخته خواهد شد، این اسکله توانایی بارگیری 12 میلیون تن غلات را دارد و می تواند مسیر خوبی برای ایجاد ارزش افزوده در صادرات غلات از کشورهای آسیای میانه و روسیه به کشورهای دیگر و به ویژه کشورهای آفریقایی باشد.



استاندار خوزستان یادآور شد: نکته مهم این طرح ارائه آموزشهای لازم به نیروهای بومی استان است که خودشان بهره برداری از آن را به عهده بگیرند. اجرای این طرح قریب به یک هزار شغل مستقیم را ایجاد خواهد کرد همچنین اجرای این طرح آغاز احداث خط دوم راه آهن تهران- اهواز را توجیه کرد و آن را در بودجه سال 90 قرار داد و این طرح در سال جاری با ساخت خط دوم راه آهن مسیر دورود به اندیمشک به عنوان گلوگاه طرح، آغاز می شود.



رئیس ستاد سرمایه گذاری استان از همه دستگاه های خواست که گزارش جذب سرمایه گذاری خود را به طور مستمر ارائه داده، مشکلات موجود را نیز مطرح کنند و تاکید کرد: ما باید به دنبال حل مشکلات سرمایه گذار باشیم نه که آنها برای حل مشکلاتشان به دنبال ما باشند. بوروکراسی را باید اصلاح کرد و مسیر طولانی و سخت آنها را کوتاه و آسان کرد.



وی از بررسی 118 طرح سرمایه گذاری در استان در طول یک سال اخیر خبر داد و گفت: از این تعداد 40 طرح به مرحله اجرا رسیده اند که عمده آنها با سرمایه گذاری خارجی بوده است. همچنین با توجه به متقاضیان زیاد برای سرمایه گذاری در حوزه صنایع فولادی، طرح توسعه فولادسازی در استان تدوین شده که به زودی اجرایی خواهد شد.



حجازی از آغاز ساخت اولین کارخانه خودروسازی استان در سال جاری خبر داد و اظهار داشت: آخرین توافقات اجرای این طرح به امضا رسیده و به زودی کار ساخت این کارخانه آغاز خواهد شد. برای احداث این کارخانه 300 هکتار زمین در 20 کیلومتری شهر اهواز و در نزدیکی بزرگراه اختصاص یافته است.



استاندار خوزستان تصریح کرد: این کارخانه توانایی ساخت پلت فرم پنج خودرو را خواهد داشت. احداث این کارخانه با 240 میلیاردتومان سرمایه گذاری بخش خصوصی و 200 میلیارد تومان تسهیلات وزارت صنایع انجام خواهد شد و چهار هزار شغل مستقیم را ایجاد خواهد کرد.



حجازی در پایان با اشاره به امکان رشد صنایع قطعه سازی خودرو در حاشیه این کارخانه و تکمیل زنجیره تولید خودرو را از قابلیتهای اجرای این طرح عنوان کرده، سرمایه گذاری را یکی از راه های ایجاد اشتغال پایدار دانست و اظهار امیدواری کرد که 137 هزار شغل سهمیه استان در سال 90 با اجرای این طرح ها و نیز کمک سایر منابع ممکن محقق شود.