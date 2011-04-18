دستگیری 27 زمین خوار بزرگ پایتخت/ 62هکتار زمین رفع تصرف شد

مرتضی تمدن در گفتگو با خبرنگار مهر از رفع تصرف 30 میلیون و 283 هزار متر مربع از زمینهای متصرف شده توسط زمین خواران از سال 1384 تا پایان سال 89 خبر داد و افزود: در سال 1389 بیش از 620 هزار مترمربع از اراضی تصرف شده از چنگال زمین خواران خارج شد.

وی ارزش ریالی زمینهای رفع تصرف شده در سال 89 را 300 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: در سال گذشته به 330 پرونده زمین خواری در استان تهران رسیدگی و 27 زمین خوار دستگیر شدند که هم اکنون 13 نفر آنها با حکم قطعی روانه زندان شده و 14 زمین خوار دیگر به پلیس امنیت معرفی شدند.

استاندار پایتخت علت آمار پایین زمین خواری در سال 89 را نظارت دقیق دستگاههای امنیتی و انتظامی و قضائی برای جلوگیری از زمین خواری عنوان کرد و افزود: مبارزه با زمین خواری در دستور کار دولت و استانداری تهران قراردارد.



