ورزشکاران کردستانی 700 مدال ورزشی کسب کردند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، فرهاد عبدالهی شامگاه یکشنبه در گردهمایی هیئت های ورزشی استان کردستان، اظهار داشت: با توجه به اقدامات تربیت بدنی کردستان و هیئت های ورزشی در سال گذشته در مجموع ورزشکاران استان در رقابت های مختلف موفق به کسب 700 مدال شده اند.

وی عنوان کرد: میزان حضور ورزشکاران کردستان در رقابت های مختلف ورزشی در سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است و انتظار می رود که با اقدامات مناسب هیئت های ورزشی و افزایش حمایت های اداره کل تربیت بدنی در سال جاری این موفقیت ها تداوم داشته باشد.

مدیر کل تربیت بدنی کردستان به برگزاری 59 دوره مسابقه کشوری به میزبانی این استان اشاره کرد و افزود: تربیت بدنی کردستان در سال جاری ضمن طراحی و ارائه تقویم کاری به فدراسیون های ورزشی آمادگی خود را برای میزبانی مسابقات کشوری و بین المللی اعلام خواهد کرد.

عبدالهی به کسب عنوان اول تا سوم تیمی در رقابت های مختلف ورزشی در سال گذشته اشاره کرد و گفت: تیم های ورزشی استان با کسب موفقیت های مختلف توانسته اند 68 مقام اول تا سوم را در رقابت های مختلف کسب کنند که رسیدن به این مهم نیز در مقایسه با سال قبل از آن با رشد خوبی مواجه بوده است.

وی در پایان یکی از دغدغه های اصلی اداره کل تربیت بدنی استان کردستان در سال جاری را توزیع عادلانه اعتبارات در بین هیئت های ورزشی برشمرد و خاطرنشان کرد: انتظار می رود که هیئت های ورزشی استان با ارائه برنامه های کاری خود از کمک های اداره کل تربیت بدنی به نحو مناسب و شایسته استفاده کنند.

در ادامه این گردهمایی روسای هیئت های ورزشی استان کردستان به بیان نظرات و برنامه های کاری خود در سال جاری پرداختند و خواستار افزایش کمک های تربیت بدنی استان شدند.