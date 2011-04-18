مسئولان برای مقابله با زمین خواری بطور جدی وارد عمل شوند

به گزارش خبرنگار مهر در استان تهران، مرتضی تمدن ظهر یکشنبه در اولین گردهمایی حراستهای تابعه اداره کل حراست استانداری تهران در سال 90 افزود: حراستها موظفند تحرکات و اقدامات مربوط به زمین خواری در سطح استان را به طور مرتب تحت نظر داشته باشند، آن را گزارش کرده و اجازه هرگونه تحرک سوء استفاده گران متعرض به حقوق بیت المال را از آنان سلب کنند.

مهمترین مأموریت حراستها دفاع از ارزشها در محیط فعالیت و مأموریتهای اداری است

رئیس شورای اداری استان تهران گفت: مهمترین مأموریت حراستهای ادارات، دفاع از ارزشها، خوبیها و زیبایی ها در محیط فعالیت و مأموریتهای اداری است.

برترین وظیفه حراستها، صیانت و دفاع از قداستها، ارزشها و خوبیهاست و همه مردم و کارکنان دولت باید در حراستها احساس آرامش کرده و آن را یک مکان مقدس بدانند.

استاندار تهران تصریح کرد: حراستها اگر در پی پاسداشت ارزشها و خوبیها باشند، ابتدا باید خود را آراسته به این صفات کنند.

وی ادامه داد: هرچه قدر جایگاه و وظیفه حراست سنگین می شود، آسیبهای پیرامونی آن نیز بیشتر می شود و به همین دلیل است که مجموعه کارکنان حراست باید مرتب در معرض آموزشهای اعتقادی و دینی قرار بگیرند.

وی حراستها را فرزند و مولود انقلاب دانست و خاطرنشان کرد: چون حراستها از انقلاب نشأت گرفته اند، روشها، موضع گیری ها و اقداماتشان باید رنگ و بوی انقلاب داشته و جوهر پاک اسلام را در خود داشته باشد.

حراستها با چپاولگران بیت المال مقابله قاطع داشته باشند

رئیس شورای تأمین استان تهران بر مقابله قاطع حراستها با چپاولگران بیت المال در سطح استان تأکید کرد و افزود: حراستها نباید اجازه هرگونه تحرک به سوء استفاده گران را بدهند.

وی ادامه داد: تمامی حراستها باید روشهای نوین رصد در فضای سایبری را آموزش ببینند، چراکه فضای سایبری از سوی دشمنان به شدت تهدید می شود.

استاندار تهران یادآورشد: حراستها با هوشیاری موظفند قبل از وقوع جرم و تضییع بیت المال، مسئولان عالی را مطلع نمایند و این یک روش پیشگیرانه است.

وی با اشاره به نامگذاری امسال به نام جهاد اقتصادی، نقش حراستها در سال جاری را بسیار پراهمیت خواند و بیان کرد: برای تحقق کامل اهداف اقتصادی و بهبود بیش از پیش وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، حراستها باید فضای آرام و بدون حاشیه ای را در سطح استان تهران فراهم کنند.

وظیفه حراستها در هدفمندسازی یارانه ها سنگین است

وی با اشاره به اجرای موفقیت آمیز طرح هدفمندسازی یارانه ها و وظیفه سنگین حراستها در این زمینه، تأکید کرد: دشمنان برای ضربه زدن و ایجاد مشکل در روند اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، همه عزم خود را جزم کرده و هم قسم شده اند و در این مسیر، حراستها باید هوشیاری و دقت خود را مضاعف کنند تا بدخواهان نتوانند برای مردم مشکل ایجاد کنند.

تمدن با ذکر این نکته که میان حراست استانداری با دیگر حراستها تفاوت وجود دارد، یادآورشد: حراست استانداری و فرماندریها، حراست حاکمیتی محسوب می شوند و الگوی رفتاری و حاکمیتی دیگر مجموعه حراستهای ادارات کل و سازمانها محسوب می شوند.