تقویم ورزشی فعالیتهای تربیت بدنی در کردستان تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، فرهنگ مکتبداری شامگاه یکشنبه در گردهمایی مسئولان هیئت های ورزشی استان کردستان اظهار داشت: تقویم ورزشی فعالیت های تربیت بدنی کردستان در راستای برنامه ریزی مناسب و افزایش حمایت از این گونه اقدامات در استان برای سال جاری تدوین می شود.

وی عنوان کرد: در راستای اجرایی کردن این برنامه تمامی هیئت های ورزشی استان کردستان باید بر اساس برنامه های اعلام شده از سوی فدراسیونها، تقویم ورزشی اقدامات و کارهای خود در سال جاری را تدوین و تا دهم اردیبهشت آن را به تربیت بدنی کردستان ارائه کنند.

معاون امور ورزش تربیت بدنی کردستان خاطرنشان کرد: هیئت های ورزشی استان با تدوین تقویم ورزشی می توانند برنامه ریزی مناسبی را در راستای اجرای کردن کارهای خود در سال جاری انجام داده و در کنار این مهم زمینه برای استفاده از کمک های مالی تربیت بدنی کردستان هم فراهم می شود.

مکتبداری یادآور شد: اعتبارات تربیت بدنی کردستان محدود است و میزان تقاضا از سوی هیئت های ورزشی بسیار زیاد است که با تدوین تقویم ورزشی و ارائه آن به اداره کل می توان برنامه ریزی مناسبی را برای کمک مالی به برنامه های هیئت های ورزشی در استان انجام داد.

وی با اشاره به لزوم معرفی اعضای هیئت رئیسه در هیئت های مختلف ورزشی استان کردستان گفت: تمامی هیئت های ورزشی باید اعضای هیئت رئیسه و مسئولان کمیته های کاری را در کوتاهترین زمان ممکن به اداره کل تربیت بدنی معرفی کنند در غیر این صورت از کمک به این هیئت ها خودداری می شود.

در ادامه این گردهمایی روسای هیئت های ورزشی استان کردستان به بیان نظرات و برنامه های کاری خود در سال جاری پرداختند و خواستار افزایش کمک های تربیت بدنی استان شدند.