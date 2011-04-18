چهارمین نشست جمعیت هواداران فوتبال در اهواز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، این نشست در روزهای پنجشنبه یکم و جمعه دوم اردیبهشت ماه در اهواز و به میزبانی باشگاه فولاد خوزستان برگزار می شود.

این تصمیم، در سومین نشست این هیئت در تهران که با حضور اعضای هیئت مدیره این جمعیت و نمایندگان کانون های هواداری باشگاه های لیگ برتری برگزار گردید گرفته شد.



بر این اساس ، اعضای هیئت مدیره این انجمن به همراه جمعی از مسئولان فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ، صبح روز پنجشنبه یکم اردیبهشت وارد اهواز می شوند تا علاوه بر حضور در چهارمین نشست این هیئت و جلسه هیئت مدیره انجمن، در برنامه های تعیین شده شامل بازدید از باشگاه فولاد خوزستان و آکادمی آن و همچنین دیدار با مدیرعامل باشگاه شرکت کنند.



تماشای دیدار فولاد خوزستان در برابر ملوان بندر انزلی و احتمالا" دیدار با مدیرکل تربیت بدنی استان خوزستان نیز از دیگر برنامه های این هیئت در سفر دو روزه به اهواز می باشد.



نبی دبیرکل فدراسیون فوتبال، ملامحمد مسئول کمیته فرهنگی فدراسیون، احمدی رئیس کمیته فرهنگی سازمان لیگ، حاجی خانی معاون فرهنگی اتحادیه باشگاه های فوتبال ایران و شیرازی رییس هیئت فوتبال استان تهران از جمله چهره های شاخصی هستند که در این سفر، اعضای هیئت مدیره انجمن هواداران فوتبال ایران را همراهی می کنند.



همچنین در حاشیه این سفر، کنفرانس مطبوعاتی با حضور دبیرکل فدراسیون فوتبال و مسئولان فرهنگی سازمان لیگ و فدراسیون برگزار می شود.



در این کنفرانس که از ساعت 10 و 30 دقیقه 12 ظهر جمعه دوم اردیبهشت ماه در محل سالن کنفرانس مهمانسرای فجر و با حضور جمعی از اصحاب رسانه برگزار می شود، در مورد نقش هواداران، دلایل کاهش تعداد تماشاگران در ورزشگاه ها، راهکارهای افزایش شمار تماشاگران و سایر موارد مرتبط بحث و تبادل نظر شده و به سئوالات خبرنگاران پاسخ داده می شود.