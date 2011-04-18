300 سازمان مردم نهاد در کردستان فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، عطا الله رحمانی آبیدر شامگاه شنبه در مراسم بزرگداشت روز جهانی بیماران هموفیلی اظهار داشت: در حال حاضر 300 سازمان مردم نهاد در حوزه های مختلف کاری در تمامی شهرستان های استان کردستان به صورت ثبت شده و در چهارچوب قانون فعالیت می کنند.

وی عنوان کرد: این سازمانهای مردم نهاد در حوزه های مختلف مسائل اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، بهداشت و درمان، زنان و کودکان بی سرپرست، محیط زیست و جوانان با اخذ مجوز از سازمان ها و نهادهای دولتی فعالیت می کنند که استانداری کردستان از فعالیت های آنها به صورت گسترده حمایت می کند.

مدیر کل دفتر اجتماعی استانداری کردستان خاطرنشان کرد: با توجه به فعالیت 300 سازمان مردم نهاد در استان کردستان، تمامی دستگاه های دولتی می توانند با استفاده از این ظرفیت و پتانسیل ارزشمند در راستای اجرایی کردن فعالیت ها و برنامه های کاری خود به نحو مناسب استفاده کنند.

رحمانی آبیدر با اشاره به راه اندازی کانون بیماران هموفیلی در استان کردستان بیان کرد: با راه اندازی این کانون در مدت چند ماه اخیر اقدامات و برنامه های بسیار خوبی در استان اجرایی شده و استانداری کردستان آماده همکاری با این کانون در راستای رسیدگی به مشکلات این افراد است.

در ادامه این گردهمایی که با حضور دو نفر از قوی ترین مردان کشور برگزار شد، مدیر کانون هموفیلی استان کردستان گزارشی از برنامه ها و اقدامات کاری کانون را از زمان ثبت و آغاز فعالیت در این استان ارائه کرد و خواستار همکاری بیشتر ادارات و سازمان های دولتی با بیماران هموفیلی شد.

ارسلان مفرد نصرآبادانی گفت: مراسم بزرگداشت روز جهانی بیماران هموفیلی تنها در سه استان تهران، کرمان و کردستان برگزار می شود و انتظار داریم که به دلیل توجه به این قشر از جامعه شاهد اقدامات و برنامه های مناسبی از سوی دستگاه های دولتی برای حمایت از بیماران هموفیلی باشیم.

در ادامه مراسم مسلم دارابی و کمال شریفی از قوی ترین مردان کشور به عنوان اعضای افتخاری این کانون معرفی شده و هر کدام از سخنانی خواستار خدمت رسانی بهتر به بیماران هموفیلی شدند و در ادامه نیز برنامه های فرهنگی و هنری توسط هنرمندان حاضر در ماسم برگزار شد.