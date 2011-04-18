به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال کناره گیری تیم فوتبال استیل آذین از رقابتهای لیگ برتر که روز جمعه و به دنبال شکست برابر پرسپولیس صورت گرفت، تیم فوتبال نساجی مازنداران نیز که در رقابتهای لیگ دسته اول بازی می کند و از شانس مناسبی برای حضور در پلی آف برخوردار است، قصد دارد در پایان فصل از حضور در رقابتها کناره گیری کند.

مهدی پرهام امروز یکشنبه با ارائه توضیحاتی به گروه ورزشی خبرگزاری مهر اعلام کرد باشگاه نساجی مازنداران که طی سه سال سرمایه‌گذاری در لیگ دسته اول باشگاه های کشور مبلغی معادل 70 میلیارد ریال صرفا به خاطر عشق به هواداران پرشورمازندارانی و مردم فهیم و فوتبال دوست قائمشهر هزینه کرده است به دنبال بی مهری به بخش خصوصی در پایان مسابقات لیگ آزادگان از فوتبال کناره‌گیری خواهد کرد.

مهدی پرهام در خصوص دلایل کناره گیری از فوتبال گفت: انگیزه اصلی ام در اتخاذ این تصمیم حمایت نشدن از بخش خصوصی درگیر در ورزش است. همچنین با توجه به تبلیغات وسیعی که در مورد حمایت از بخش خصوصی در راستای اصل 44 قانون اساسی در ورزش توسط سازمان های مرتبط می شود، بجز شعار و تظاهر چیز دیگری را ملاحظه نکرده ام.

وی ادامه داد: با توجه به تمامی تلاش هایی که در سه سال گذشته برای حمایت از ورزش فوتبال انجام داده ام، ملاحظه کرده ام نه در استان مازندران و نه در سیستم ورزش کشور هیچگونه حمایتی از من نشد و در همین راستا وقتی می بینید باشگاه های خصوصی دیگری مثل استیل آذین نیز در هفته گذشته به علت برخورد غیرمنطقی که با مالکان آن انجام شده است از عرصه فوتبال کناره گیری می کنند، انگیزه خود را به صورت اساسی از دست داده ام و حاضر به سرمایه گذاری در بخش خصوصی فوتبال نیستم.

مالک باشگاه نساجی مازنداران در پایان گفت: چنانچه فدراسیون فوتبال و همچنین سازمان تربیت بدنی خواهان حضور فعال بخش خصوصی در ورزش است باید دیدگاه خود را در ارتباط با حضور این بخش تغییر دهد. اگر حمایت های لازم صورت نگیرد بجز متضرر کردن بخش خصوصی نتیجه دیگری در برنخواهد داشت.

تیم های فوتبال استیل آذین ، نساجی مازندران و استقلال اهواز از جمله تیم های کاملا خصوصی فوتبال ایران هستند که استیل آذین به دنبال شکست برابر پرسپولیس اعلام انحلال کرد، نساجی مازندران در پایان فصل کناره گیری خواهد کرد و استقلال اهواز هم با حمایت نشدن از سوی مسئولان به لیگ دسته اول سقوط کرد و در پایان هفته بیست و سوم لیگ دسته اول نیز کاندیدای نخست سقوط به دسته پایین تر است.