فیلمهایی که در اکران دوم بهار می آیند/ رقابت فیلمها برای جذب مخاطب بیشتر

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به مشخص شدن فیلم‌هایی که نیمه دوم بهار 90 روی پرده می‌روند، می‌توان نتیجه گرفت که روند رقابت فیلم‌ها برای جذب مخاطب بیشتر اردیبهشت‌ماه وارد فاز تازه‌ای می‌شود. این فیلم‌ها تنوع مضمونی دارند و این تنوع و ترکیب بازیگران می‌تواند به جذب مخاطب کمک کند.

"مرهم" به کارگردانی علیرضا داودنژاد فیلمی است که تا به حال اکران‌هایی موفق داشته و آنهایی که فیلم را دیده‌اند آن را دوست داشته‌ و تحسین کرده‌اند. داودنژاد با این فیلم به سینمای محبوب خانوادگی‌اش برگشته، سینمایی که مسالئل اجتماعی در آن مطرح می‌شود و با گوشه چشمی به روابط اجتماعی ساخته شده است.

مرهم داستان دختر جوانی است که گرفتار مصرف مواد مخدر است و رابطه صمیمانه‌اش با مادربزرگش او را به سلامت از بحران‌هایی که دارد خارج می‌کند، نقش اصلی فیلم را طناز طباطبایی بازی می‌کند که از چهره جوان سینمای ایران است و با این فیلم استعداد و توانایی‌اش را نشان می‌دهد.

مهدی ماهانی و نیکی کریمی در نمایی از "خیابان بیست چهارم"

فیلم سینمایی "پایان‌نامه" یکی از مهمترین تولیدات سینمای ایران در سال 89 هم به زودی روی پرده می‌رود، حامد کلاهداری جوان در دومین فیلمش به سراغ موضوعی سیاسی رفته و ماجراهای انتخابات را به تصویر کشیده است. گروه بازیگران فیلم و موضوع آن می‌تواند به فروش آن منجر شود. حامد کلاهداری که نشان داده با توجه به سن کم و سابقه اندکی که در سینمای ایران دارد، کارگردان بااعتماد به نفسی است قطعا فضای تبلیغاتی ویژه‌ای برای فیلمش به وجود می‌آورد.

فیلم سینمایی "برف روی شیروانی داغ" به کارگردانی محمدهادی کریمی یکی از مهمترین فیلم‌های اکران نیمه دوم بهار در سال 90 است، فیلم فضایی شاعرانه و داستانی خاص دارد، زندگی یک شاعر در این فیلم روایت می‌شود. فیلم تازه این فیلمنامه‌نویس باسابقه سینمای ایران گروه بازیگران حرفه‌ای دارد، شهاب حسینی در نقشی متفاوت خیره‌کننده است.

"برف روی شیروانی داغ" برای آنهایی که سینمای تجاری را دوست ندارند و به دنبال دغدغه‌هایی جدی‌تر در سینمای ایران هستند می‌تواند گزینه‌ای جذاب باشد. یکی دیگر از فیلم‌های روی پرده "خیابان بیست و چهارم" به کارگردانی سعید اسدی است، فیلمسازی که فیلم‌های پرفروش "سیب سرخ حوا" و "آواز قو" را در کارنامه دارد.

فیلم دو سال است تولید شده اما شرایط اکران آن فراهم نشده بود، شیلا خداداد، مهدی ماهانی، بهاره افشاری، جمشید هاشم‌پور، نیکی کریمی، حمید گودرزی و حدیثه سادات مدنی بازیگران این فیلم هستند و داستان درباره مردی است که دارای مشکلات روانی است و دردسرهایی برای خانواده‌اش فراهم می‌کند.

اکران پنج فیلم تازه در کنار ادامه نمایش دو فیلم پرفروش "اخراجی‌ها 3" و "جدایی نادر از سیمین" رقابت تازه‌ای را برای جذب مخاطب به وجود می‌آورد، اگرچه به نظر می‌رسد هیچ یک از این فیلم‌ها نمی‌توانند بیشتر از "اخراجی‌ها 3" و "جدایی نادر از سیمین" بفروشند و رده اول جدول از انحصار "اخراجی‌ها 3" خارج نمی‌شود.

شاید نیمه دوم بهار 90 با پدیده‌ای تازه روبرو شویم، پدیده‌ای که بتواند اقشار دیگری را به سینماها بیاورد. برای اثبات این پدیده باید کمی صبر کنیم.