مجتبی شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه نباید نسبت به اتفاقات دیدار پرسپولیس - استیل آذین "تعصب مذموم" داشته باشیم، گفت: مستندات لازم برای اعلام رای نهایی این پرونده جمع آوری شده اما هنوز ابهاماتی در هنگام رفتن بازیکنان به رختکن و درگیری های این منطقه وجود دارد که برای روشن شدن این ابهامات باید برخی افراد خاطی در کمیته انضباطی حاضر شوند.

وی با تاکید براینکه بخشی از تخلفات صورت گرفته از سوی بازیکنان چند وجهی است و باید متناسب با آن به صدور رای بپردازیم، اظهار داشت: دست کمیته انضباطی برای صدور رای بسته نیست و اگر فردی مرتکب تخلفی شده باشد که آن تخلف وی را مستحق تنبیه یکساله کند، ما به تنبیه تا پایان فصل اکتفا نمی کنیم، تا جائیکه حضور بازیکن خاطی در فصل بعد و حتی قراردادش به مخاطره بیافتد.

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پیش بینی خود نسبت به رای این کمیته درخصوص دیدار پرسپولیس - استیل آذین را بدین صورت مطرح کرد : بهتر است به جای پیش بینی با واقعیت ها سر و کار داشته باشیم. ما مستنداتی در اختیار داریم و براساس آن با اعضای کمیته انضباطی در حال بررسی پرونده هستیم و تا فردا دوشنبه محتوای رایی که آماده ایم آن را تحلیل محتوا نمائیم را ارائه می کنیم و در مقابل معترضان هم می توانند به این رای اعتراض کنند.

شریفی با بیان اینکه هنوز در خصوص نحوه اعلام رای با اعضای کمیته انضباطی به توافق نرسیده ایم، تصریح کرد: تلاش داریم معیار محرومیت و تنبهیات ما در خصوص این پروند جهات اخلاقی داشته باشد و با رویکرد مثبت که در نهایت تبعات آن به فوتبال کشور بازمی‌گردد به این رای نگاه کنیم.

وی برخورد با مسببین و عامیان بروز تخلفات را در اولویت کاری کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال عنوان کرد و گفت: ما به جای اینکه با خاطیان برخورد کنیم از کمیته انضباطی انتظار داریم تا با این گونه رفتارها مماشات کند، درحالیکه باید از بازیکنان خاطی بخواهیم که در رفتارشان تجدید نظر کنند و از بروز رفتارهای غیراخلاقی بپرهیزند.

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با اشاره به اظهارات مسئولان باشگاه استیل آذین که صحبت‌های وی در خصوص دیدار جنجالی پرسپولیس - استیل آذین را نقد کشیده بودند، گفت: اینگونه انتقادات موجب رشد و تعالی ذهن مخاطبان می شود.

شریفی تصریح کرد: بنده هرگز نمی گویم، نباید بازی جوانمردانه رعایت شود. چرا که این امر یک مبنای اخلاقی در فوتبال جهان به شمار می رود. اگر کسی بازی جوانمردانه و آنچه به عنوان فیرپلی مطرح است را رعایت نکند ماده ای که بتوانیم براساس آن تعیین تنبیه کنیم و برای فرد محرومیت در نظر بگیریم وجود ندارد.

وی افزود: از سوی دیگر فرض بگیرید که عدم رعایت بازی جوانمردانه تخلف محسوب می شود. سئوال اینجاست آیا بازیکن یک تیم حق دارد به جای مرجع تعیین تنبیه خودش برای فرد متخلف کیفر انضباطی درنظر گرفته و آنرا اجرا کند؟ آیا آیین نامه انضباطی به بازیکن اجازه داده است حتی در صورت بروز تخلف از سوی یک بازیکن خودش وارد عمل شده و رفتار تلافی جویانه انجام دهد؟

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در دفاع از این اظهارنظر خود که برخورد بازیکنان پرسپولیس و استیل آذین را به نبردهای قبیله ای تشبیه کرده بود، گفت: فرض کنید از نظر ادبی این تشبیه نادرست باشد که البته به نظر من هرگز اینطور نبوده است. آیا می بایست به هویت و ماهیت برخورد ناپسند که در زمین پیش آمده توجه کنیم یا به دعوا و نزاع پیرامون نام آن بپردازیم. شما نام این برخورد ناپسند را به جای نبرد قبیله ای نبرد انفرادی بنامید، چه فرقی می کند؟ از نظر آیین نامه انضباطی این یک تخلف محرز است.

شریفی در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرنگار مهر در خصوص انتقاد مهاجرانی و درودگر در واکنش به اینکه رعایت نشدن بازی جوانمردانه می توانست موجب صدمه دیدن بازیکنان شود گفت: نظر این عزیزان محترم است اما آنچه بنده اظهار نمودم مطلبی است که اگر این عزیزان به ماهیت آن توجه کنند اذعان می کنند که نفس درگیری چه بصورت انفرادی و چه دسته جمعی کاری ناپسند و نادرست است.

وی در خصوص اینکه گفته می شود، کمیته انضباطی باید رعایت حال باشگاههای خصوصی همچون استیل آذین را بکند، تصریح کرد: فعالیت مدیریت خصوصی نظیر باشگاه استیل آذین که در زمینه فوتبال سرمایه گذاری می کنند و بستر فعالیتهای جذاب ورزشی را فراهم می‌کنند قابل ستایش و تقدیر است اما کمیته انضباطی مرجع رسیدگی به تخلفات است، تخلفات مرتبط با حوزه نظم و انضباط و موارد مرتبط با آن.

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ادامه داد: از این رو ضمن ارج نهادن به زحمات مدیران محترم باشگاه‌ها و مالکان خصوصی چاره ای جز تعیین تنبیه برای متخلفان نداریم و نسبت به متخلفان این دیدار برخوردی قانونی و قاطع خواهیم داشت.

شریفی انتقاد افرادی که غیبت او در هفته های پایانی لیگ برتر و اینکه او دیدار جنجالی پرسپولیس - استیل آذین را به دلیل حضور در سفر حج عمره ندیده است، چنین پاسخ داد: کسانی که به حج عمره مشرف شده اند می دانند اعمال حج عمره چند ساعت بیشتر به طول نمی انجامد و زائرین در دیگر ساعات روز می توانند به امور شخصی بپردازند. بنده نیز روز بازی در محل اسکان خود این مسابقه را تماشا کردم و حواشی مرتبط با آن را از طریق نماینده کمیته انضباطی و نیز بصورت شنیدن گزارش های تلفنی دریافت کردم و ظرف 24 ساعت آینده با مشورت اعضای کمیته انضباطی نسبت به این پرونده اعلام رای خواهیم کرد.

دیدار تیم‌های فوتبال استیل آذین و پرسپولیس در هفته سی‌ام رقابت‌های لیگ برتر جمعه شب در ورزشگاه آزادی تهران با پیروزی 2 بر یک پرسپولیس به پایان رسید که در پایان این دیدار درگیری‌هایی بین بازیکنان و کادر فنی و مسئولان دو تیم صورت گرفت.