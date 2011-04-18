نبود اسپانسر بخش خصوصی مشکل اصلی ورزش کردستان است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، کیانوش سلطان پور شامگاه یکشنبه در گردهمائی هیئت های ورزشی استان کردستان اظهار داشت: عدم حمایت بخش خصوصی و نبود شرکتهای مطرح سرمایه گذاری و تولیدی در استان کردستان یکی از مهمترین مشکلات ورزش در این استان به شمار می رود.

وی عنوان کرد: با توجه به افزایش هزینه ها برای انجام فعالیتهای ورزشی در سطح حرفه ای از یک سو و محدود بودن اعتبارات دولتی برای حمایت از تیم ها و هیئت های ورزشی از سوی دیگر لازم است که برنامه ریزی مناسبی در راستای پیدا کردن راه حلی برای رفع این مشکل در دستور کار مسئولان تربیت بدنی کردستان قرار گیرد.

رئیس هیئت بسکتبال استان کردستان بیان داشت: هیئت های ورزشی نمی توانند با اعتبارات اندک جذب شده از سوی بخش های مختلف برنامه های کاری خود را در طول سال اجرایی کنند و به همین دلیل امکان تیمداری و حضور در لیگ های کشوری برای آنها امکان پذیر نیست.

سلطان پور به سفر سوم هیئت دولت به استان کردستان اشاره کرد و افزود: انتظار می رود که با پیگیری مسئولان تربیت بدنی استان اعتبار ویژه ای در راستای تقویت پایه های ورزش استان و حمایت از چندین رشته شاخص کردستان برای حضور در لیگ های کشوری در نظر گرفته شود.

وی در پایان یادآور شد: می توان با پیگیری و جذب اعتباری ثابت در طول سه تا پنج سال نسبت به راه اندازی و تقویت تیم های ورزشی در لیگ های کشور اقدام و در این مسیر از کمک شرکت های اقتصادی و تولیدی در استان و سایر مناطق کشور نیز کمک هایی را دریافت کرد.

در ادامه این گردهمائی روسای دیگر هیئت های ورزشی استان کردستان به بیان نظرات و برنامه های کاری خود در سال جاری پرداختند و خواستار افزایش کمک های تربیت بدنی استان شدند.