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۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۸:۲۷

در جوار حرم مطهر امام (ره) ؛

مراسم روز ارتش با حضور رئیس جمهور آغاز شد

مراسم روز ارتش با حضور رئیس جمهور آغاز شد

مراسم گرامیداشت روز 29 فروردین سالروز ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور رئیس جمهور در تهران آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت سالروز ارتش جمهوری اسلامی ایران یادآور حماسه دلاورمردان ارتشی با حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران و جمع کثیری از مقامات لشگری و کشوری در کنار حرم مطهر امام راحل در حال برگزاری است.

در این مراسم سردار سرلشگر بسیجی دکتر سید حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، سرلشگر عطاء الله صالحی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، سردار سرلشگر سید یحیی صفوی مشاورعالی و دستیار  فرماندهی معظم کل قوا در امور نیروهای مسلح و همچنین عده دیگری از فرماندهان عالیرتبه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تعداد زیادی از مهمانان خارجی حضور دارند.

مراسم رژه یگان های ارتش تا دقایقی دیگر آغاز می شود.

کد مطلب 1291326

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