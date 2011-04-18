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۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۸:۴۴

سردار استاد حسینی:

برنامه‌های فرهنگی اردوهای جهادی باید در طول سال تداوم داشته باشد

برنامه‌های فرهنگی اردوهای جهادی باید در طول سال تداوم داشته باشد

سمنان - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان با مؤثر دانستن فعالیت‌های فرهنگی انجام شده در طول اردوهای جهادی گفت: برنامه‌های فرهنگی اردوهای جهادی باید در طول سال ادامه داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، سردار علی استاد حسینی شامگاه یکشنبه در جلسه هم اندیشی مسئولین و دانشجویان جهادگر بسیجی استان سمنان اظهار داشت: مناطق محروم زیادی هستند که خدمت رسانی به آنها نیازمند شناسایی دقیق و برنامه ریزی هدفمند می‌باشد.

وی از آمادگی همه جانبه سپاه استان برای پشتیبانی اردوهای جهادی خبر داد و افزود: امیدواریم با تلاش دانشجویان جهادگر تا پایان سال 90 منطقه محرومی در استان نداشته باشیم.

فرمانده سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان اصل اساسی برای تاثیر گذاری فعالیت های فرهنگی را استمرار و تداوم برنامه ها دانست و تاکید کرد: اقدامات و برنامه های فرهنگی اردوهای جهادی باید در طول سال ادامه داشته باشد.

تشکیل ستاد اردوهای جهادی در دفاتر بسیج دانشجویی شهرستان ها و استقرار تیم های شناسایی برای بررسی مناطق محروم و آسیب ها و نیازهای هر منطقه از مصوبات جلسه هم اندیشی مسئولان جهادی استان سمنان بود.

لازم به ذکر است اردوهای جهادی دانشجویان استان سمنان در قالب 12 گروه جهادی سال گذشته در منطقه خارتوران و طرود شهرستان شاهرود در عرصه های مختلف عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، علمی و آموزشی برگزار شد.

کد مطلب 1291327

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