مهدی پرهام در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص کنارهگیری از فوتبال در پایان مسابقات لیگ دسته اول باشگاههای کشور ضمن بیان مطلب فوق گفت: تا به امروز بالغ بر 70 میلیارد ریال در فوتبال هزینه کرده ایم اما هیچ حمایتی از ما نشد. اوج بخش خصوصی استیل آذین بود که با صعود به لیگ برتر و کسب نتایج قابل قبول در این مسابقات در فصل گذشته، امسال با ناملایمتهای زیادی مواجه شده است و با این وجود باشگاهداری در بخش خصوصی منطقی نیست.
وی با بیان اینکه به عنوان بخش خصوصی حتی در استان هم مورد حمایت قرار نمیگیریم، خاطرنشان کرد: وقتی حمایت نمیشویم، بهتر است کنارهگیری کنیم. ما در این مدت هم برای هواداران و مردم خوب استان مازندران تمام تلاشمان را برای موفقیت تیم به کار بستیم ولی ادامه دادن با این شرایط کاری غیر اصولی است.
مالک باشگاه نساجی مازندران تاکید کرد: حتی به ما برای تمرین یک زمین هم نمیدهند، ما به علت بارندگی زیاد در استان با مشکل نداشتن زمین تمرین مواجه شدیم اما در این خصوص هم با ما همکاری نشد. ما دوست داشتیم تیم در لیگ دسته اول موفق شود ولی هیچ حمایتی از ما نشد.
وی در پاسخ به این سوال که کنارهگیری شما در راستای حمایت از حسین هدایتی مالک باشگاه استیل آذین و تحت فشار قراردادن مسئولان برای حمایت از بخش خصوصی بوده است؟، وی در این خصوص اظهار داشت: هدفمان این نبود اما باید به این مسئله اشاره کنم در شرایطی که با توجه به اصل 44 قانون اساسی باید خصوصیسازی در ورزش صورت بگیرد، نه حمایتی از ما که بخش خصوصی هستیم میشود و نه عزت و احترامی برای ما قائل هستند.
پرهام در این خصوص اضافه کرد: چرا در این مدت از بخش خصوصی حمایت نشده است؟ ما فقط باید هزینه کنیم؟ ضمن اینکه این هزینهها هیچ بهره و سودی برای ما در پی نداشته است. به همین دلیل تصمیم گرفتهام امتیاز تیم را واگذار کنم.
وی تاکید کرد: متاسفانه هرچه کمک، حمایت و امکانات است در اختیار تیمهای دولتی قرار میگیرد اما از بخش خصوصی هیچ حمایتی نشده است، آیا شما جای ما بودید به فعالیت ادامه میدادید؟
مالک باشگاه نساجی مازندران در پایان در مورد شانس صعود تیم نساجی به رقابتهای لیگ برتر گفت: با توجه به سه بازی باقیمانده تا انتهای فصل و اختلافی که تیم ما با تیمهای بالای جدول ایجاد شده، شانسی برای صعود مستقیم و یا حضور در مرحله پلی آف نداریم.
به دنبال کناره گیری تیم فوتبال استیل آذین از رقابتهای لیگ برتر، مالک باشگاه نساجی مازنداران هم از کنارهگیری از فعالیت در فوتبال خبر داد.
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