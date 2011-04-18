نقشه نمایشگاه کتاب ثابت ماند / برگزاری 200 نشست در بخش جنبی

علی شجاعی صائین در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برنامههای این بخش در نمایشگاه کتاب تهران گفت: کلیّت برنامههای ما مانند سال گذشته است؛ ما امسال علاوه بر سراهای سهگانه (سرای اصلی، سرای کارنامه نشر و سرای کودک و نوجوان) غرفهای با عنوان "دیدار" داریم که در آن 33 نشست نقد و بررسی کتاب با حضور پدیدآورندگان این کتابها و منتقدان برگزار میشود.
به گفته وی آثاری که در غرفه "دیدار" نقد و بررسی میشود، در جشنوارههای مختلف اعم از کتاب سال و جایزه جلال آلاحمد و سایر جوایز ملی به عنوان برگزیده یا شایسته تقدیر دست یافتهاند.
مدیر موسسه خانه کتاب افزود: در بخش جنبی نمایشگاه و با همکاری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، یک سرا با عنوان "کرسیهای آزاداندیشی" تاسیس خواهد شد که در این سرا نیز 30 نشست با حضور کارشناسان در حوزههای مختلف برگزار خواهد شد.
مدیر بخش جنبی نمایشگاه کتاب تهران همچنین از تلاش برای اختصاص یکی از سالنهای این بخش به معرفی دایرهالمعارفها و فرهنگهای مرجع خبر داد و ابراز امیدواری کرد در صورت وجود فضای کافی این امکان نیز فراهم شود.
شجاعی صائین از برگزاری نشستهای مختلف در بخش جنبی نمایشگاه کتاب و با هدف تجلیل از مفاخر فرهنگی کشور خبر داد و همچنین با اشاره به نامگذاری امسال به نام "سال جهاد اقتصادی" به برگزاری چندین نشست با عنوان "اقتصاد نشر" در سراهای این بخش در ایام نمایشگاه پرداخت.
وی درباره مکان سراهای بخش جنبی هم گفت: سرای اصلی همانند پارسال در طبقه 2 شبستان و سرای کودک و نوجوان و کارنامه نشر در زیرزمین مصلی مستقر است.
به گفته وی با توجه به اینکه نقشه نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران تغییر چندانی نکرده است، اطلاعرسانی محیطی همانند سال گذشته خواهد بود.
مدیر بخش جنبی نمایشگاه کتاب در پاسخ به این سوال که "آیا تمهیدی اندیشیده شده که در نشستهای این بخش صاحبنظران و نه افراد غیرمتخصص حضور داشته باشند؟" گفت: ممکن است در سالهای گذشته در تعداد اندکی از نشستها افرادی که چندان تخصصی در حوزههای مربوطه نداشتهاند، به عنوان کارشناس در جلسات سراهای بخش جنبی حضور مییافتند اما امسال با تعیین افرادی که عموماً دارای مدرک دکتری به عنوان مسئولان سراها، این مشکل قطعاً وجود نخواهد داشت.
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